ABD'den petrolde üçüncü kritik hamle: Benzin ve motorin için yeni indirimler yolda

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımda etkisi ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişi dizginlemek isteyen Biden yönetiminin ABD'nin stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı değerlendirdiği bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara göre Biden yönetimi önümüzdeki aylarda Stratejik Petrol Rezervleri'nden 180 milyon varil kadar ham petrol satmayı planlıyor.

PETROL FİYATLARINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları ABD'nin yüksek yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya rezervlerinden büyük miktarda petrol sürmeyi değerlendirmesiyle keskin şekilde düştü. Brent petrolde fiyatlar yüzde 5'e yakın değer kaybedek 106 dolar seviyesine indi. ABD ham petrolünde ise benzer oranlarda düşüşlerle varil fiyatı 101 dolardan işlem görüyor.

SON ALTI AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ HAMLE

Dünya'da yer alan habere göre; Biden yönetiminin bu karar alması halinde son 6 ay içinde Stratejik Petrol Rezervleri'ne üçüncü kez başvurulmuş olacak ve yapılan satış miktarı rezervlerin yaklaşık 50 yıllık tarihindeki en büyük miktara ulaşmış olacak.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Biden, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için yönetiminin aldığı tedbirler konusunda bugün bir açıklama yapacak.

IEA üyeleri Mart ayında 30 milyon varili ABD'den gelmek üzere stratejik rezevrlerinden toplam 60 milyon varil petrol sattılar.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİMLER YOLDA

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel iç piyasadaki motorin fiyatlarına da peş peşe indirimler geldi. İki gün üst üste yapılan indirimlerle motorinin litre fiyatında 2,5 liraya yakın gerileme oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi durumunda benzin fiyatı için de büyük indirimlerin yolda olduğu belirtiliyor.

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