Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükselişte

Depremi fırsat bilen tekstil, gıda, taşımacılık, kiralık konut sahipleri ve oto kiralamacı gibi rantçılar afetzedelerin ihtiyacı olan her şeye zam üstüne zam yapıyor. Tespit edilenlere OHAL kapsamında en üst sınırdan cezalar yansıtılıyor. Sosyal medya yoluyla afişe edilenler hakkında da gerekli hukuki mücadele veriliyor. Fırsatçılar, CİMER başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175, Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Alo 130, valilik ve kaymakamlık gibi yerel yönetimlerin numarası ile tüm kamu kuruluşlarının ortak çağrı numarası olan 112’den şikayet edilebiliyor.