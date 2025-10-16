Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor

Yeni Şafak
16/10/2025, Perşembe
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,16 dolardan alıcı buluyor.

Dün 62,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,24 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,12 azalarak 62,16 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 58,28 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel arz fazlası uyarıları ve ABD ile Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin yeniden artması etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasasında arz fazlasının büyüdüğüne dikkati çekerek, özellikle OPEC+ ülkeleri ile ABD'de artan üretimin talep görünümündeki zayıflıkla birleşerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler de fiyatları aşağı çeken bir diğer etken oldu. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getirmesine tepki olarak, 1 Kasım itibarıyla Çin ürünlerine mevcut tarifelere ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Trump, daha sonra "her şeyin yoluna gireceğini" ifade etse de açıklamalar piyasalara net bir iyimserlik olarak yansımadı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, küresel tedarik zincirlerinde Çin'e güvenilemeyeceğini kaydederek, ABD ve müttefiklerinin riskleri azaltmak ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Çin'in ihracat kısıtlamalarını "küresel tedarik zincirleri üzerinde güç kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurma sözü verdiğini belirterek, bu adımın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını durdurma kararının, fiyatlardaki düşüşü sınırladığı değerlendiriliyor. Trump, ithalatın bir anda kesilemeyeceğini ancak sürecin yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Hindistan'ın petrol satın almayı durdurmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk çabalarının kolaylaşacağına işaret eden Trump, "Şimdi Çin'in de aynı şeyi yapmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 69,55 dolar direnç, 60,96 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.




