Büyümeyi yapay zekâyla kodlayalım

Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde yapay zekânın fiziksel forma büründüğü insansı makineler, robot hemşireler ve otonom araçlar dikkat çekti. Depolarda çalışan “metal yaka” robotlar ile sürücüsüz taksiler fuarın öne çıkan yenilikleri arasında yer aldı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapay zekânın Türkiye’nin yeni büyüme modeli ve ihracat vizyonunun belirleyicisi olması gerektiğini vurguladı.
Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC26), İspanya’nın Barselona kentinde teknoloji dünyasının nabzını tutan kapılarını açtı. Bu yıl “IQ Era” temasıyla düzenlenen fuar, yapay zekânın yalnızca dijital değil fiziksel dünyadaki yansımalarına da sahne oldu. Dünya GSM Birliği GSMA tarafından organize edilen etkinliğe 200’ü aşkın ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarda özellikle insansı robotlar ve “metal yaka” olarak tanımlanan yapay zekâ destekli sistemler yoğun ilgi gördü.
ROBOT HEMŞİRELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Fuarda “cisimleşmiş yapay zekâ” uygulamaları öne çıkarken, robot hemşireler ve otonom sistemler sahaya indi. Kuantum şifreleme, karasal olmayan ağlar (NTN), uydu teknolojileri ve 5G destekli endüstriyel üretim çözümleri geleceğin dijital altyapısına dair önemli ipuçları sundu. Üç katlı akıllı telefon prototipleri, robot taksiler ve ay araçları da geniş teknoloji yelpazesi içinde sergilendi. Ayrıca “Geleceğin Havalimanı” alanında ziyaretçiler sürtünmesiz seyahat deneyimini test etme imkânı buldu.
İTO’DAN MİLLİ KATILIM
Türkiye, fuara 39 katılımcı firma ve kuruluşla çıkarma yaptı. Milli katılımı 2014’ten bu yana organize eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), 19 firmayı milli iştirak kapsamında Barselona’ya taşıdı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yapay zekânın meslekleri ortadan kaldırmadığını, dönüştürdüğünü vurguladı. Avdagiç, “Tarihsel olarak her teknoloji devrimi bazı kapıları kapatırken yenilerini açmıştır. Bugün de aynı dinamiği yaşıyoruz. Asıl mesele ona hazırlıklı olmak” ifadelerini kullandı.
YENİ İHRACAT HİKÂYELERİ TEKNOLOJİYLE MÜMKÜN
Üretken yapay zekânın iş dünyasındaki etkisine değinen Avdagiç, “Üretken yapay zekâ aracı ChatGPT’nin 2022’de hayatımıza girmesiyle birlikte üniversiteye yeni başlayan gençler bu yıl haziranda mezun oluyor ve üniversiteliler ilk kez bu yıl iş hayatına atılacaklar” dedi. İlk ChatGPT kuşağının en büyük rakibinin yine yapay zekâ olacağını ifade eden Avdagiç, küresel iş yapma kurallarının yeniden yazıldığına dikkat çekti. “Yapay zekâyı Türkiye’nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikâyesi ve yeni küresel konumunun belirleyicisi yapmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.
BTM KÜRESEL YATIRIMCILARLA BULUŞTU
Ayrıca, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çatısı altındaki girişimler de MWC26’da projelerini uluslararası yatırımcı ve teknoloji şirketleriyle buluşturdu. İTO iştiraklerinden BTM’nin, erken aşama teknoloji girişimlerinin küresel pazarlara açılımında önemli bir köprü görevi üstlendiği vurgulandı.
6,4 TRİLYON DOLARLIK POTANSİYEL
- Avdagiç, yapay zekâyı bir tehdit değil yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak gördüklerini belirterek, İTO olarak dijital dönüşüm danışmanlığı ve yeniden beceri kazandırma programlarını genişletmeyi planladıklarını aktardı. GSMA verilerine göre mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030’a kadar 6,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Şekib Avdagiç, 5G’nin bu katkıdaki payının 930 milyar doları aşacağının öngörüldüğünü ifade etti. Avdagiç, dijital dönüşümün artık bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel dinamiği olduğunu kaydetti.