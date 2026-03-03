Büyümeyi yapay zekâyla kodlayalım

Avdagiç, yapay zekâyı bir tehdit değil yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak gördüklerini belirterek, İTO olarak dijital dönüşüm danışmanlığı ve yeniden beceri kazandırma programlarını genişletmeyi planladıklarını aktardı. GSMA verilerine göre mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030’a kadar 6,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Şekib Avdagiç, 5G’nin bu katkıdaki payının 930 milyar doları aşacağının öngörüldüğünü ifade etti. Avdagiç, dijital dönüşümün artık bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel dinamiği olduğunu kaydetti.