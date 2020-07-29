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Ekonomi Çinin boşluğunu Türkiye doldurur ABD ticarette Çin dışındaki alternatiflere odaklanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin’in boşluğunu Türkiye doldurur: ABD ticarette Çin dışındaki alternatiflere odaklanıyor

ABD’nin Çin’le olan ticaretini azaltma çabası Türkiye için fırsat doğurdu. Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “200 milyar dolar daralma öngörülüyor. Türkiye pastadan pay alabilecek en büyük adaylardan birisi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Kovid-19 sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri” konulu basın toplantısı
"Kovid-19 sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri” konulu basın toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın katılımıyla DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından hazırlanan “Kovid-19 sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri” konulu çalışmanın ilk bölümüne ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TAİK Başkanı Yalçındağ, geçen yıl, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın işaret ettiği 100 milyar dolar hedefine nasıl ulaşacaklarını belirlemek amacıyla dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı firması Boston Consulting Group (BCG) ile son derece kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Fotoğraf: Arşiv

200 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT YAKALANABİLİR

Yalçındağ, çalışma ile özellikle Çin’in ABD ile olan ticaretinde yaşanacak kayıptan ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Ortaya çıkacak olan pazar toplam 200 milyar dolarlık bir hacime sahip yani nerdeyse Türkiye’nin toplam ihracatına yakın bir büyüklükten bahsediyoruz. Çin’den tedarik edilen ürün ve hizmetlerin bir kısmının ABD içindeki üretimle karşılanması, bir kısmının ise dünyadaki diğer üretim merkezlerine kayacağı öngörülüyor. Bu noktada Türkiye için önemli fırsatların doğacağı aşikar” dedi.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE ÖNEMLİ ATAK

  • TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, elektronik ve elektrikli ekipmanlar sektöründe Türkiye'nin yetkinlik düzeyinin iyi olduğunu ancak ABD pazarında yeterince güçlü ilişkiler kurulamadığını söyledi. Yalçındağ, "Türkiye özellikle mevcut şirket ve Ar-Ge kapasitesiyle, bu sektörde çalışacak yetkin işgücü ve en önemlisi ucuz işgücü maliyet yapısıyla ön plana çıkıyor. . Elbette, Türkiye’nin orta-uzun vadede bu yetkinliklerini daha da ileri bir noktaya taşıması ve teknoloji içeriği yüksek ürünlere yönelmesi gerekiyor. Devletimiz, sektör temsilcisi STK’lar" ifadelerini kullandı.

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