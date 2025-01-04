Devlet özel tüketiciler için gıda geliştirecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık sorunları nedeniyle her ürünü tüketemeyen vatandaşların yaşadığı zorlukları çözmek için önemli bir adım atıyor. Bakanlık, özel tüketici gruplarına yönelik gıdaların üretimi için kapsamlı bir proje başlattı. Bu çerçevede, 2014 yılından beri faaliyet gösteren 200’e yakın projeyi tamamlayan ve 120 projeyi de devam ettiren Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, glütensiz ürünler için bir Ar-Ge merkezi kuracak ve yeni nesil sağlıklı gıdalar üretimini gerçekleştirecek.

HER KESİME ÖZEL ÇALIŞMA

Yapılacak çalışmalarla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan geleneksel gıdaların korunması ve geleceğe aktarılması; teknolojik yeniliklerin takibi ve kullanımıyla ithalata konu özel beslenme amaçlı gıdalar (glütensiz ürünler, sporcu gıdaları, probiyotik gıdalar, vb.) dâhil olmak üzere farklı tüketici gruplarının sağlıklı ve dengeli beslenmelerine yönelik ürün çeşitliliği sağlanacak.

Kurulacak olan Ar-Ge merkezi, özellikle glütensiz gıdalara odaklanarak çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan bireyler için ürün geliştirecek. Bunun yanı sıra şeker hastaları, laktoz intoleransı olan bireyler ve özel diyet programlarına ihtiyaç duyan tüketiciler için de alternatif gıda seçenekleri için çalışmalar gerçekleştirecek.

İHRACATA DA KATKI SAĞLAYACAK

Dünya çapında sağlık odaklı ürünlere olan talebin hızla artması, bu alanın ihracat potansiyelini de artırmış durumda. Glütensiz ve diğer özel gıdaların iç piyasada artan talebi karşılamasının yanı sıra, dış pazarlara yönelik ihracatıyla 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayabileceği de öngörülüyor Bu çalışmalar, sağlıklı beslenme trendlerine uygun, yenilikçi ve yerli üretimi destekleyen ürünlerin sunulmasını sağlayacak.







