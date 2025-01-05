Dış ticaretin yüzde 5,5’ini TL ile yaptık

Milli paralarla ticaret yapma stratejisiyle hareket eden Türkiye, TL ile ticaretini 2024'te 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. Türkiye, geçen yıl 262 milyar dolar ihracat, 344 milyar dolar da ithalat olmak üzere 606 milyar dolarlık dış ticaret hacmine imza attı TL ile yapılan dış ticaret, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,5 artarak 1 trilyon 129 milyar 194 milyon liraya ulaştı. Bu da geçen sene 32,7 TL olan ortalama dolar kurunu dikkate aldığımızda TL ile yaptığımız dış ticaretin toplam dış ticaretimizdeki payının yüzde 5,5 olduğunu gösteriyor.

AYLIK 100 MİLYAR LİRALIK HACİM AŞILDI

Türk Lirası’yla ihracat geçen yılın ocak ayında 21 milyar 840 milyon lira, ithalat 47 milyar 757 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 69 milyar 597 milyon

liraya çıktı. Geride kalan aylarda Türk Lirası’yla ticarette 100 milyar lira eşiği aşıldı. Yılın son çeyreğinde söz konusu kategoride ihracat düzenli artış gösterdi. Bu kapsamda Ekim 2024'te Türk Lirası'yla ihracat 28 milyar 132 milyon lira oldu. Bu ayda ithalat 80 milyar 522 milyon lira, dış ticaret hacmi 108 milyar 654 milyon lira olarak belirlendi. Böylece yıl içinde ilk kez aylık 100 milyar lira bandı aşılmış oldu.

YILLIK İHRACAT 317,8 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Geçen yılın tamamında ise Türk Lirası’yla ihracat, önceki yıla göre yüzde 42 artarak 317 milyar 792 milyon lira oldu. İthalat ise bu dönemde 811 milyar 402 milyon liraya ulaştı. Böylece TL ile dış ticaret hacmi 2023'teki 821 milyar 298 milyon lira seviyesinden yüzde 37,5 yükselişle 1 trilyon 129 milyar 194 milyon liraya ulaştı. Aralık 2024'te 30 bin 855 şirket, 157 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatta Türk lirasını kullanırken yılın tamamında 97 bin 410 firma lirayla ihracat yaptı. Türk Lirası’yla ihracat yapılan ülke sayısı da geçen yıl 205'i buldu.

Erdoğan milli paralarla ticarete dikkati çekmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık milli paralarla ticaret konusuna vurgu yapıyor. Son olarak Ekim 2024'te BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti ziyareti sonrası açıklamada bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir. Alternatif bir finans ve ödeme sistemi hem uluslararası ticareti kolaylaştırır hem de çeşitlendirir."







