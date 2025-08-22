Dünyada KAAN ilgisi

Türk savunma sanayiinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5’inci nesil savaş uçağı KAAN, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda sacayaklarından biri oldu. Avrupa’dan, İspanya, Ortadoğu’dan BAE ve Asya’dan Endonezya ile KAAN için küresel bir altyapı oluşturan Türkiye, zincire Ortadoğu ve Afrika'nın kilit ülkelerinden Mısır’ı da ekledi. The Arab Weekly'nin haberine göre, Endonezya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sonra Mısır, KAAN projesine katılmaya hazırlanıyor. Çok uluslu katılımla hem üretim maliyetlerinin düşmesi hem de araştırma-geliştirme sürecinin hızlanması bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum, KAAN'ı yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin ortak gücü haline getirebilir. Ankara-Kahire arasındaki bu yakınlaşma Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alımı sonrası Amerikan F-35 programından dışlanmasını telafi etme ve Mısır'ın ABD'nin gelişmiş silahlarına ulaşamaması gibi kısıtlamaları geride bırakmayı hedefliyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar ve İsrail'in artan etkisi, Türkiye-Mısır iş birliğini daha da önemli hale getirdi. İki ülke, caydırıcılığını artıracak bir hava üstünlüğü kurmayı amaçlıyor. İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze ve Lübnan'ın ötesine uzanan bölgesel planlarının da bu yakınlaşmada etkili olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin KAAN projesine yalnızca Mısır değil, İspanya ve BAE de ilgi gösteriyor. El Pais gazetesi ise F-35 programından çıkmayı değerlendiren İspanya’nın alternatif olarak KAAN’a yöneleceğini yazdı. İspanya ile Türkiye arasında geçtiğimiz temmuz ayında, 30 adet HÜRJET ihracatını içeren tarihi bir anlaşmaya imza atılmış ve iki ülke arasında savunma sanayiinde ilerleyen dönemde ortak bir vizyon geliştirileceğinin sinyali verilmişti. İspanya'nın da Gazze'deki soykırım karşısında İsrail'e tepki gösteren ülkeler arasında yer alması iş birliği olaslığını artırıyor. Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEX’deki fuar sonrası BAE temsilcileri de KAAN programına katılmak için görüşmelerde bulundu. Yine geçtiğimiz ay Türkiye ile Endonezya dev bir anlaşma yapılmış, 48 adet KAAN’ın ihracatı onaylanmıştı. İmzalanan anlaşma Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi olma özelliği taşıyor.