Ekonomiye 2.3 trilyon TL katkı verdi: Öz kaynaklar 152 milyar lirayı aştı

Halkbank, 2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2024'ün sonunda aktif büyüklüğünü 2023'ün sonuna göre yüzde 37 artışla 3 trilyon lira seviyesine ulaştıran banka, bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü ise yüzde 21 artışla 2,3 trilyon liraya yükseltti. Halkbank'ın 2024 son çeyreğinde toplam mevduatı bir önceki yılın sonuna göre yüzde 27 artarak 2,4 trilyon liraya ulaşırken, bankanın bu dönemdeki öz kaynakları ise yüzde 19 artarak 152,6 milyar lira oldu.

Osman Arslan

FİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENDİ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, küresel ekonomide para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğu dalgalı bir yılın, ülkedeki ekonomik dayanıklılığın arttığı, makrofinansal istikrarın güçlendiği ve dış kırılganlıkların azaldığı bir süreçle geride bırakıldığını belirtti. Arslan, "Bu dönemde, dezenflasyon süreci devam ederken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin azalma eğilimi güçlenmiş, Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri rekor seviyelere ulaşmış, kredi risk primimizin (CDS) Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına gerilemiş ve bu süreçte ihracatımız da 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

KOBİ KREDİLERİNDE SEKTÖR LİDERİYİZ

Esnafı destekleme misyonunu kararlıkla sürdürdüklerinin belirten Arslan, şu açıklamalarda bulundu: "2024 yılı sonunda esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 37 olup, kredili esnaf sayımız 802 bine ve esnaf kredi büyüklüğümüz ise 2023 sonuna göre yüzde 13 artışla 266 milyar liraya ulaştı. Ticari nitelikli nakdi kredilerimiz içindeki KOBİ kredilerinin payı yüzde 57 olurken, 728 milyar liraya ulaşan KOBİ kredilerimiz ve yüzde 16'lık pazar payımızla KOBİ kredilerinde sektör lideri olmaya devam ettik."

HALK DİJİTAL KATILIM BANKASI BU YAZ GELİYOR

Halkbank’ın 2021'den bu güne kadar 193 bin girişimciye ulaşarak toplam 29 milyar lira kredi desteği sunduğunu vurgulayan Arslan, yaz aylarında faaliyete geçmesini planladıkları ve faizsiz finans prensiplerine uygun hizmet verecek olan Halk Dijital Katılım Bankası AŞ. ile düşük maliyetler sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

250 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK VERDİK

Halkbank'ın, girişimcilik ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları ve destekleri paylaşan Arslan, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021'den bu güne yaklaşık 250 bin kadın girişimciye toplamda 82 milyar lira finansman desteği sağladık" açıklamasında bulundu.







