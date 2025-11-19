Yeni Şafak
Emlak Konut Mekke’de 1.000 villa yapacak

19/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yasir Yılmaz, Majid bin Abdullah Al-Huqail, Mohammad Albuty.
Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company ile 1.014 villadan oluşan Hayat Mekke Projesi için ön sözleşme imzaladı.

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı’nda, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile “Hayat Mekke Projesi” için ön sözleşme imzaladı. Projeyi, Emlak Konut’un uluslararası iştiraki olarak 2025 yılının Mayıs ayında kurulan Emlak Konut Global yürütecek.

HİCAZ MİMARİSİYLE YENİ YAŞAMA ALANI

Harem-i Şerif bölgesi içerisinde konumlanan Hayat Mekke Projesi, ulaşım ve erişilebilirlik açısından önemli bir noktada yer alıyor. Yaklaşık 400 milyon dolarlık değere sahip proje; 1.014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunacak. Mekke giriş koridorundaki konumu ve Harem-i Şerif’e yakınlığıyla proje, bölgenin dikkat çekici yaşama alanlarından biri hâline gelecek. Projede okullar, sağlık merkezi, camiler, ticari üniteler, park ve açık alanların yer alması planlanıyor.

Kültürel dokuya uyumlu tasarım yaklaşımı, yeşil alanlar ve mahalle ölçeğindeki sosyal tesislerle, sakinlerine dengeli bir yaşam sunacak.

GELİR PAYLAŞIMI TECRÜBESİ AKTARILACAK

Proje, hem yaşam değeri hem de yatırım potansiyeli açısından güçlü bir çekim merkezi oluşturacak. Emlak Konut’un Türkiye’de uzun yıllardır uyguladığı Gelir Paylaşımı Modeli ve ön satış tecrübesi, projede uluslararası ölçekte devreye alınacak.



