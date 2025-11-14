Enerjide bağımsızlık depolamadan geçiyor

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Doğa Can Bayram, depolamanın yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyen bir unsur değil, ulusal güvenlik düzeyinde stratejik bir teknoloji olduğunu söyledi. Bayram, “Türkiye, Avrupa enterkonnekte sisteminin bir parçası ama bölgedeki gerginlikler ortada. Türkiye’nin elektrik sisteminin bağımsız yönetimi için teknik olarak 5 GW depolama kurulu gücü gerektiği hesaplanıyor. Depolama ile 5–15 gigavat arası bir batarya hacmine ulaştığımızda ülkeyi başka bir havuza bağlı olmadan, tamamen bağımsız şekilde ‘ada gibi’ yönetebiliriz” dedi.





EKONOMİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK

Bayram, şebekeyi bağımsız yönetmenin bir diğer şartının da rüzgâr ve güneş yatırımlarında dengelemeyi sağlayacak depolama kapasitesi olduğunu belirterek, “Türkiye 35 gigavat depolamalı elektrik yatırımı ön lisansı verdi. Bunlar aşama aşama yatırıma dönüşüyor. 2026 yılı ilk yarısında 300 megavat, 2026’nın tamamında ise 1500 megavat (1,5 gigavat) kurulu gücün devreye girmesi bekleniyor. Bu sistemler kuruldukça Türkiye’nin hem enerji güvenliği hem de yenilenebilir büyümesi aynı anda güçlenecek. Depolama kapasitesinin belirli seviyeye gelmesi, Türkiye’yi dış etkilere karşı daha dayanıklı hâle getirecek. Ülke, kendi üretim-tüketim dengesini kendi içinde yönetebilecek. Bu, sadece enerji sisteminin değil, ekonominin tamamının güvenliği için kritik bir adım” ifadelerini kullandı.





HIZLI, ESNEK VE REKABETÇİYİZ

Depolama sistemlerinin maliyetine de değinen Bayram, “35 gigavat depolama yatırımı için sadece batarya kısmında 8,75 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bataryanın ne zaman şarj edilip ne zaman enerji satacağı tamamen yazılımla belirleniyor. Çin üretimde çok güçlü ama yazılımda zayıf. Türkiye yazılımda hızlı, esnek ve rekabetçi. Bu bizim en büyük avantajımız. Türkiye yazılım geliştirme kabiliyeti sayesinde depolama alanında yüksek katma değer üretebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Can Bayram, “Bugün depolama projelerinde yerlilik oranı yüzde 40. Bu oran Avrupa’ya kıyasla oldukça yüksek” şeklinde konuştu.



