Entegre altyapı ile verimlilik artacak

Yeni yapılan yol ve altyapı yatırımları, yerel ve transit trafiği birbirinden ayırarak her iki türdeki ulaşımı verimli kılacak. Bölgeler arası ulaşımda zaman kayıpları en aza indirilecek, yük taşımacılığında verimlilik artacak.

Sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerine hizmet verecek yeni ulaşım bağlantıları ve altyapı yatırımları, üretim ve dağıtım süreçlerinin daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak. Sanayi bölgeleri ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım ağları, uluslararası taşımacılık ağlarına entegre edilecek ve yerel üreticilerin dünya pazarlarına daha hızlı erişim imkânı bulması sağlanacak. Özellikle sanayi ve lojistik altyapısı güçlü iller olan İstanbul, İzmir, Manisa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Bursa gibi şehirler, ülke içindeki taşımacılık ağının merkez üssü haline gelecek.