Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' açıklaması: Faizi düşürürsek pahalılık geri döner

"Faiz oranlarını çok erken düşürürsek enflasyonun geri dönme ihtimali var ve geri dönmek zorunda kalabiliriz, bu da çok yıkıcı olur. Bu ekonomi açısından iyi bir şey olmayacaktır. Çok uzun süre beklememizin de riski var. Bu durum ekonomiye ve belki de iş gücü piyasasına gereksiz zararlar verebilir."