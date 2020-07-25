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Ekonomi FİSKOBİRLİKten üreticiye çağrı Ortaklık için hiçbir engel yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FİSKOBİRLİK’ten üreticiye çağrı: Ortaklık için hiçbir engel yok

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), tüm fındık üreticilerini bu alım sezonunda Birliğe ortak olmaya ve fındık vermeye davet etti. FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Orta ve Doğu Karadeniz Kooperatifleri İstişare Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Toplantıda, yaklaşan fındık sezonunda ortaklığı bulunan üreticilere daha iyi hizmet sunmak ve üreticilerin ihtiyacı olan zirai ürünlerin tedariki konularında kararlar alındığı belirtilerek, fındık üreticilerinin FİSKOBİRLİK'e teveccüh göstermeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, FİSKOBİRLİK ve iştiraklerin 2020 alım sezonuna hazır bir şekilde girmesi ve bölgedeki fındık üreticilerinin mağdur olmamaları için her türlü tedbirin alınmasına karar verildiği vurgulandı.

ORTAKLIK İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK

  • Açıklamada, ortak olan üreticilerin ve tüm fındık üreticilerinin, tüm kadrolarıyla alım dönemine hazır olan FİSKOBİRLİK’i yalnız bırakmayacağına inanıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “FİSKOBİRLİK’e kanun, ana sözleşme ve yönetmeliklerde belirtilen şartları taşıyan fındık üreticilerinin ortak olmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Kooperatiflerimize ortak olan, 100 kilogram beyanname veren ve verdiği bu beyanın yarısını, yani 50 kilogram fındığı, üye olduğu kooperatife teslim eden her ortak seçme ve seçilme hakkına sahip olmaktadır. Bu şartları yerine getiren ortaklarımızın katılımıyla her yıl kooperatifler ve birliğimiz mali genel kurulları ve yasa gereği dört yılda bir de seçimli genel kurulları yapılmaktadır. ”

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