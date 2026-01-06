FSRU liginde dünya ikinciliğine doğru

Türkiye, uzun yıllardır gerçekleştirdiği altyapı yatırımları çerçevesinde doğal gazda 2'si karada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali, 3'ü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisiyle günlük toplam gazlaştırma kapasitesini 161 milyon metreküpe çıkardı. Bununla birlikte ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktasını 14'e, günlük gaz alma kapasitesini ise 495 milyon metreküpe yükseltti. Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki kapasite 6,3 milyar metreküpe ulaşırken, yerli gaz üretim kapasitesinin de artırılması yönünde adımlar atılıyor. Söz konusu altyapının yıllara sari plan ve projelerle Türkiye'nin yıllık ihtiyacı olan 60 milyar metreküp tüketiminin ötesine geçerek 70-80 milyar metreküp gaz teminine imkan tanıyacak kapasiteye ulaşırken, ihracat kapasitesinin 10 milyar metreküpe çıkmasına olanak sağlaması bekleniyor.