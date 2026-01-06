FSRU liginde dünya ikinciliğine doğru

Yeni FSRU yatırımlarıyla Türkiye’nin LNG'yi doğal gaza çevirme kapasitesinin günlük 200 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Planlanan iki yeni FSRU’nun devreye alınmasıyla Türkiye, Endonezya ile birlikte küresel ligde ikinci sıraya yükselecek.
Türkiye, doğal gaz altyapısında son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla arz güvenliğini güçlendirirken, Avrupa enerji piyasasında da stratejik bir rol üstlenmeye başladı. LNG terminalleri, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma üniteleri (FSRU) ve yer altı depolama tesisleriyle oluşturulan yapı, Türkiye’nin hem iç talebi yönetmesini hem de bölgesel gaz ticaretinde daha etkin bir aktör olmasını sağlıyor. Planlanan iki yeni FSRU’nun devreye girmesiyle gazlaştırma kapasitesinde önemli bir sıçrama öngörülüyor.
TEDARİK ZİNCİRİ DAHA HIZLI İŞLEYECEK
Mevcut durumda günlük yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesinde bulunan Türkiye’nin gazlaştırma kapasitesinin, yeni FSRU yatırımlarıyla 200 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Bu kapasite artışı, özellikle LNG üzerinden tedarik edilen gazın sisteme daha hızlı ve esnek şekilde alınmasına olanak tanıyacak. Böylece Türkiye, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine daha duyarlı ve zamanlaması güçlü bir tedarik stratejisi izleyebilecek.
ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMDE
LNG altyapısının gelişiminde FSRU’lar belirleyici bir rol üstleniyor. 2016 sonrası dönemde devreye alınan Aliağa Etki Liman, Ertuğrul Gazi ve Saros FSRU tesisleri, Türkiye’nin kısa vadeli LNG ithalat kapasitesini önemli ölçüde artırarak özellikle kış aylarında yükselen talebin karşılanmasında arz güvenliği açısından kritik bir tampon mekanizması oluşturdu.
Türkiye, mevcut üç FSRU’su ile dünyada bu alanda üçüncü sırada yer alırken, altı FSRU ile Brezilya ilk, beş FSRU ile Endonezya ikinci sırada bulunuyor; Almanya ise Türkiye ile birlikte üçer FSRU ile üçüncülüğü paylaşıyor.
Planlanan iki yeni FSRU’nun devreye alınması halinde Türkiye’nin, Endonezya ile birlikte ikinci sıraya yükselmesi öngörülüyor.
10 milyar metreküp ihracat kapasitesi
- Türkiye, uzun yıllardır gerçekleştirdiği altyapı yatırımları çerçevesinde doğal gazda 2'si karada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali, 3'ü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisiyle günlük toplam gazlaştırma kapasitesini 161 milyon metreküpe çıkardı. Bununla birlikte ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktasını 14'e, günlük gaz alma kapasitesini ise 495 milyon metreküpe yükseltti. Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki kapasite 6,3 milyar metreküpe ulaşırken, yerli gaz üretim kapasitesinin de artırılması yönünde adımlar atılıyor. Söz konusu altyapının yıllara sari plan ve projelerle Türkiye'nin yıllık ihtiyacı olan 60 milyar metreküp tüketiminin ötesine geçerek 70-80 milyar metreküp gaz teminine imkan tanıyacak kapasiteye ulaşırken, ihracat kapasitesinin 10 milyar metreküpe çıkmasına olanak sağlaması bekleniyor.