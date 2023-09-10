Gazın merkezi Kıyıköy olacak

Türkiye, uluslararası doğal gaz projeleriyle bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, doğal gazın ticaretinin yapıldığı ve fiyatının belirlendiği bir merkez haline gelmek üzere çalışmalarını hızla sürdürüyor. TürkAkım hattının bitiş noktası olan Kıyıköy’ün, Avrupa’nın yeni enerji dağıtım üssü olması planlanıyor. Merkez olma yolunda iki olasılık üzerinde duruluyor. Ya Türkiye, Rus gazının Avrupa sınırına geçiş ülkesi olacak ya da Rus gazı Türkiye’nin mülkiyetine geçecek ve yeniden satılacak.

YOL HARİTASI SOÇİDE SUNULDU

Türkiye, geniş çaplı hedeflere sahip bir doğal gaz ticaret merkezi kurmayı planlıyor. Bu merkez, Türkiye'nin bölgesel enerji güvenliğini artırmayı, Rusya ile enerji ilişkilerini güçlendirmeyi ve enerji fiyatlandırma mekanizmalarını optimize etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Putin'in "Gazprom, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var. Üçüncü ülkelere de doğal gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz" ifadeleri gaz merkezinin inşasına yönelik sürecin hızlandığının işaretini verdi.

KONSEPT BELİRLENECEK

Gazprom kurulması planlanan doğal gaz için yol haritasını BOTAŞ’a verdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre gazın merkezinin, TürkAkım boru hattının bitiş noktası olan Kırklareli Kıyıköy olması planlanıyor. BOTAŞ Kıyıköy’de yeni bir enerji ‘hub’unun oluşturulması için gerekli altyapıyı hazırlamaya çalışıyor. Bu kapsamda tesisin konseptinin yanı sıra tesisin işleyişine ilişkin parametreler ve ilkeler de taraflar arasında görüşülüyor. İlerleyen süreçte ortak bir çalışma grubu kurulacak, merkezin işleyişine ilişkin yasal çerçevenin koordinasyonu, satın alınan gazın ihale edilmesi ve devredilmesine ilişkin planlar yapılacak.

İKİ OLASILIK ÜZERİNDE DURULUYOR

Projenin gerçekleşmesi halinde Türkiye tek doğal gaz merkezi olacak. Ayrıca bu merkez ile Türkiye önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en düşük gaz fiyatlarına sahip ülkelerinden birisi olacak. İki olasılık üzerinde duruluyor. Ya Türkiye, Rus gazının Avrupa sınırına geçiş ülkesi olacak ya da Rus gazı Türkiye’nin mülkiyetine geçecek ve yeniden satılacak. İlk olasılığın gerçekleşmesi durumunda Türkiye transit ödemelerden ciddi bir kazanç sağlayacak.

2 YENİ BORU HATTI İNŞA EDİLEBİLİR

TürkAkım şu anda 2 boru hattından oluşuyor. Bu hatlardan birinden 15,75 milyar metreküp gaz Türkiye’ye, diğerinden ise 15,75 milyar metreküp gaz Avrupa’ya taşınıyor. TürkAkım ilk döşenirken plan dört boru hattı üzerineydi. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rus gazı, TürkAkım’ın toplam hacmi 55 milyar metreküp olacak iki yeni kolu aracılığıyla Türkiye’ye gelecek.







