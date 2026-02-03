Gökyüzünde Türk imzası Avrupa basınında HÜRJET yankısı! Avion Revue kapağına taşıdı: Sadece bir uçak değil

Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki yükselişi, Avrupa’nın en prestijli yayınlarından biri olan İspanya merkezli Avion Revue dergisinin kapağına taşındı. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin emektar F-5 ve AE.09 uçaklarının yerini almak üzere HÜRJET’i seçmesi, dünya havacılık kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

SADECE BİR EĞİTİM UÇAĞI DEĞİL

Havacılık dünyasının saygın mecralarından Avion Revue, son sayısında manşeti Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) gururu HÜRJET’e ayırdı. İspanya’nın F-5 uçaklarının halefi olarak seçtiği ve envanterine 'Saeta II' ismiyle katacağı HÜRJET, 2028 yılında gerçekleşecek ilk teslimatıyla savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Avion Revue, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ile yaptığı röportajda, Türkiye’nin geliştirdiği HÜRJET’in yalnızca bir eğitim uçağı olmadığını, yeni nesil hava gücü mimarisinin merkezinde yer alan bir platform olarak öne çıktığını yazdı.

Röportajda, İspanya’nın HÜRJET’i F-5 ve AE.09 uçaklarının yerine Entegre Eğitim, Avcı ve Taarruz Sistemi olarak tercih ettiği ifade edildi. İlk teslimatların 2028’in son çeyreğinde planlandığı, uçakların Türkiye’de üretileceği, ardından İspanya’da modernizasyon ve konfigürasyon işlemlerinin yapılacağı kaydedildi.





STRATEJİK İŞBİRLİĞİ: 2028'DE İLK TESLİMAT

Anlaşma, basit bir uçak satışının ötesinde, İspanya ile Türkiye arasında devasa bir teknolojik entegrasyonu kapsıyor.

Yeni kimlik: İspanya envanterine girecek olan HÜRJET, tarihi bir atıfla "Saeta II" adını alacak.

Teslimat takvimi: İlk uçakların 2028 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Üretim modeli: Platformlar Türkiye’de üretilecek; modernizasyon ve İspanya’ya özgü konfigürasyon işlemleri ise İspanya’daki tesislerde gerçekleştirilecek.

Eğitim merkezi: Anlaşma kapsamında Talavera la Real Hava Üssü’ndeki eğitim merkezi tamamen yenilenecek ve İspanya’da bir Dönüşüm Merkezi kurulacak.





TUSAŞ’IN 53 YILLIK MÜHENDİSLİK VİZYONU

HÜRJET’in başarısının bir tesadüf olmadığını belirten Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ’ın yarım asrı deviren birikimine dikkat çekti:

"53 yıllık deneyimiyle TUSAŞ , tasarım, üretim, test ve sertifikasyon gibi kapsamlı bir deneyime sahip, dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Şirketin biriktirdiği teknik bilgi, kurumsal sürekliliği ve disiplinli üretim kültürü, bireysel projelerin ötesine geçerek programların uzun vadede olgunlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamada belirleyici bir rol oynamaktadır.

Şu anda Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergiliyoruz. TUSAŞ, Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, çok amaçlı T625 GÖKBEY helikopteri, T129 ATAK saldırı helikopteri ile ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III insansız hava araçları gibi kritik platformlar üzerinden bu vizyonu ortaya koyuyor.

Askeri havacılığın ötesinde, TUSAŞ aynı zamanda Boeing ve Airbus gibi dünya çapında havacılık liderlerinin güvenilir stratejik üretim ortağı. Şirketimiz uluslararası havacılık ekosistemindeki konumunu güçlendiriyor."





NEDEN HÜRJET?

Havacılık dünyasının merak ettiği "İspanya neden HÜRJET’i seçti?" sorusuna Demiroğlu,

"Birçok eğitim uçağı geçici tasarım felsefelerine göre geliştirilmiştir. Ancak HÜRJET, başından itibaren en son nesil mimariye sahip olarak tasarlandı. Beşinci ve altıncı nesil operasyonel konseptlere uygun olarak geliştirilen platform; sensör füzyonu, ağ merkezli savaş yetenekleri, yüksek durum farkındalığı ve insan-makine işbirliği ilkelerini bünyesinde barındırıyor." şeklinde yanıt verdi.

HÜRJET’i rakiplerinden ayıran temel felsefe şu şekilde özetleniyor:

Nesil uyumu: 5. ve 6. nesil operasyonel konseptlere (KAAN gibi) tam uyum.

Yüksek teknoloji: Sensör füzyonu, ağ merkezli savaş yetenekleri ve insan-makine iş birliği.

Performans : Süpersonik yapı, düşük işletme maliyeti ve modern dijital kokpit.





"Eğitimin ötesinde bir platform"

HÜRJET’in klasik bir eğitim uçağı sınırlarını aştığını ifade eden Demiroğlu, platformun kritik rolünü şu sözlerle tanımlıyor:

"HÜRJET, geleneksel bir eğitim fonksiyonuyla sınırlı kalan platformlardan farklı olarak, modern savaş uçaklarıyla eğitim arasındaki boşluğu kapatan, gelişmiş ve tam donanımlı bir jet eğitim uçağı olarak tasarlandı. Süpersonik yapısı, gelişmiş aviyonik mimarisi, açık sistem felsefesi, düşük işletme maliyetleri, yüksek eğitim verimliliği ve modern dijital kokpitiyle HÜRJET, sınıfının en yetkin jet eğitim platformları arasında yer alıyor."

İspanya’nın tercihinin yalnızca mevcut ihtiyaçlarla açıklanamayacağını belirten Demiroğlu, kararın daha geniş bir vizyonu yansıttığını ifade etti:

"İspanya’nın HÜRJET’i seçmesi, sadece bugünün eğitim gereksinimlerine verilen bir cevap olarak görülmemeli. Bu tercih, hava gücünün gelecekte geçireceği dönüşümle uyumlu, stratejik bir karar niteliği taşıyor."







