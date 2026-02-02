KAAN'ın yerli yardımcı güç ünitesi için geri sayım





Türkiye, havacılığın her alanında olduğu gibi motor ve güç sistemlerinde de konumunu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. İHA'lardan helikopterlere, eğitim uçaklarından 5'inci nesil muharebe uçaklarına uzanan geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, motor teknolojilerinde de karşılığını buluyor.





Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren TRMOTOR da hava araçlarına yönelik ana motor ve yardımcı güç sistemleri alanında sürdürülebilir, yerli ve milli, yüksek teknoloji ürün ve hizmetler sunma misyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Şirket, savunma sanayi platformlarının itki ve güç sistemleri ihtiyaçlarında dışa bağımlığı sonlandıracak teknoloji ve altyapıyı geliştirme, global ölçekte rekabetçi bir oyun kurucu olma vizyonuyla hareket ediyor.