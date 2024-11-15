Gram altın iki haftada 260 lira eridi

Altın fiyatları kan kaybetmeye devam ediyor. 30 Ekim’de 2 bin 790 dolarla rekor tazeleyen ons altının ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasıyla tahtı sarsılmaya başladı. Trump'ın zafer konuşmasında savaşları bitireceğine yönelik verdiği mesajlar, dolar endeksi ve hisse senedi piyasalarında pozitif karşılanırken, risklerden beslenen sarı metalde düşüşe yol açtı. Güçlenen dolar endeksi ve yükselen Hazine getirilerinin etkisiyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda son 8 haftanın en düşük seviyesi olan 2 bin 543 dolara geriledi.





DEĞER KAYBI YÜZDE 8,3

Yurt içinde de gram ve çeyrek fiyatları, ons altın grafiğine yakın bir seyir izledi. 2 haftadır belirgin bir düşüş trendine giren gram altın, 30 Ekim’de gördüğü en yüksek seviye olan 3 bin 75 liradan yüzde 8,3 değer kaybederek 2 bin 814 liraya kadar çekildi. 1 ay önce Kapalıçarşı serbest piyasada 5 bin 22 lirayı test eden çeyrek altın, şu sıralar 4 bin 557 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını 18 bin 434 liradan satılıyor.





TAHVİL FAİZİ VE DOLARDA REKOR

ABD’de önceki gün açıklanan ekim enflasyonunun aylık yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artması da altın fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olarak yorumlanıyor. Verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller ise Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekliyor. Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, 107,05 ile 1 yılın zirvesine ulaştı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.





TRUMP 2.0 DÖNEMİ SARI METALİ VURDU

Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Bulls Yatırım - ICM & Corporate Sales Direktörü Cenk Akyoldaş, Trump 2.0 dönemiyle altında yükselişi tetikleyen dinamiklerin birer birer ortadan kalktığını ve düzeltme trendi içine girildiğini belirtti. Akyoldaş, “Önceden Fed ile diğer merkez bankalarının faiz indireceği temasının yanında doların değer kaybedeceği beklentisi makro tarafta altını destekleyen görüşlerdi. Orta Doğu’da yükselen jeopolitik tansiyon da altına ekstra prim yaptırıyordu. Ancak seçimleri kazanan Trump’ın ekonomi modeline bağlı olarak enflasyon beklentilerinin artması, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,5 sınırına kadar yükselmesine yol açtı. Bu durum ise tekrar güçlü dolar temasını öne çıkardı. Söz konusu gelişmeler genel olarak emtialarda düşüşe yol açarken, altın da bundan nasibini aldı. Ayrıca yine Trump’ın ‘Savaşları bitireceğim’ söylemi de önümüzdeki dönemde jeopolitik riskleri düşüreceği beklentisiyle altındaki kazançları geri aldı” açıklamasını yaptı.











