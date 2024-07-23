Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı, döviz kurları ve altın fiyatları dahil olmak üzere birçok finansal piyasayı etkileyen önemli bir faktördür. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Merkezin son faiz kararı ve dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi de yatırımcının takibinde. Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz karanını ne yaptı? Merkez Bankası faizi düşürdü mü sabit mi bıraktı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?