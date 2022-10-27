Haluk Bayraktar: İngiltere Savunma Bakanı'na Türkiye'nin yükselen gücünü ve oyun değiştiren milli teknolojilerimizi anlattık

SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı geçtiğimiz günlerde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Büyük ilgi gören fuara Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de katıldı.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜNÜ ANLATTIK"

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İngiliz bakanın ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SAHA EXPO'yu ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Sayın Ben Wallace'e Türkiye'nin savunma sanayisinde yükselen gücünü ve oyun değiştiren milli teknolojilerimizi anlattık."

#SAHAEXPO'yu ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Sayın @BWallaceMP'ye Türkiye'nin savunma sanayisinde yükselen gücünü ve oyun değiştiren milli teknolojilerimizi anlattık. pic.twitter.com/9AOqquWDH0 REKLAM October 27, 2022

Bakan Wallace geçtiğimiz yıllarda Türk SİHA ve İHA'larından şöyle söz etmişti:

"Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’da nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı. (Türk İHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler. Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün.

Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

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