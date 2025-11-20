Yeni Şafak
Helal gıda pazarında hedef 340 milyar $

Helal gıda pazarında hedef 340 milyar $

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 20/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Türkiye 2 trilyon dolar hacme ulaşan helal pazarda payını artırmak adına yeni çalışmalara başladı. Pazar payını 2035 sonuna kadar yüzde 5'e, 2045'e kadarsa yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor. Helal gıda pazarının 2032'ye kadar 5 trilyon dolar, 2035 sonunda ise 6,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldü. Bu kapsamda, Türkiye, 2035'e kadar helal pazarda 340 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaştırmayı hedefliyor.


İŞ BİRLİĞİ GENİŞLETİLECEK

Bu kapsamda Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ulusal ve uluslararası helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon verme çalışmalarını artıracak. Helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinde teknik engellerin giderilmesine yönelik akreditasyon, eğitim, iş birliği ve tanıtım faaliyetleri hızlanacak. Helal kalite altyapısında kapasitenin arttırılması için eğitimler düzenlenecek. Helal belgelerinin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında karşılıklı tanınmasına yönelik Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumunun kuruluş ve faaliyete geçme süreçlerine aktif destek sağlanacak.


