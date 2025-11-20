Helal gıda pazarında hedef 340 milyar $

Türkiye 2 trilyon dolar hacme ulaşan helal pazarda payını artırmak adına yeni çalışmalara başladı. Pazar payını 2035 sonuna kadar yüzde 5'e, 2045'e kadarsa yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyor. Helal gıda pazarının 2032'ye kadar 5 trilyon dolar, 2035 sonunda ise 6,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldü. Bu kapsamda, Türkiye, 2035'e kadar helal pazarda 340 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaştırmayı hedefliyor.