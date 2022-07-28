Ekonomi Hong Kong, Fedin ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından ABD dolarına bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda artışa gitti.

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Haber Merkezi AA
Hong Kong, Fedin ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı
Foto/arşiv

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesinden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2,75'e çıkarıldığı bildirildi.

Fed, dün aldığı kararla, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmişti.

Artış, ABD Merkez Bankasının bu yıl aldığı dördüncü faiz artırımı kararı oldu. Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Banka, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmişti.

HKMA, tüm artırımlarda Fed'in kararını izleyerek gösterge faiz oranını aynı oranda yükseltmişti.

Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını aynen takip ediyor.

İvmelenen enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı

ABD'de Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikasının tonu değişmeye başlamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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