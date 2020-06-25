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Ekonomi İhracatçıya iş kredisi 500 milyon dolarlık finansman imzası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçıya iş kredisi: 500 milyon dolarlık finansman imzası

İhracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak için TİM ve İş Bankası protokol imzaladı. Bu kapsamda; ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak. Kadın girişimcilere özel faiz oranlı kredi verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Gülle - Adnan Bali
İsmail Gülle - Adnan Bali

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesine destek olmak için önemli bir iş birliğine gitti. TİM bu süreçte ihracatçıları avantajlı faiz oranları da dahil olmak üzere pek çok fayda içerecek şekilde finansmana erişebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile bir finansman protokolu imzaladı.

YARIM MİLYAR DOLARLIK PAKET

Türkiye ekonomisinin itici gücü ihracatçıların önlerini açacak protokolle; Türk Lirası ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. Protokolle ayrıca; TİM üyeleri fuar katılımlarında avantajlı koşullarda kredi kullanabilirken, Maximiles TİM İhracatçı Kart ile ticari harcamaların yanı sıra ihracatları üzerinden mil kazanma, çeşitli konaklama, rezervasyon ve yurt dışı çıkış harcı avantajları sağlanıyor. Kadın girişimcilere özel faiz oranlı krediler sunulacak olup, kredi kullanan tüm ihracatçılara sigorta, eğitim gibi hizmetlerde indirim uygulanacak.

SANAL VE FİZİKİ FUARLARA DESTEK

Dün İstanbul’da düzenlenen imza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında, ihracatçıların kullanacağı 1 milyon TL’ye veya 150 bin dolara veya avroya kadar kredilerde, TL cinsinden kredilerde yüzde 8,4’ten, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 1,05’ten başlayan faizler ve 24 aya varan vade imkanları sunulacak” dedi. Gülle, ihracatçıların yararlanacağı bir diğer avantajın ise fuar katılım kredilerinde olacağını, paket ile verilecek fuar kredilerinin kapsamına hem fiziki fuarları hem de sanal fuarları aldıklarını söyledi.

Gülle, şu bilgileri verdi: “Paket ile sanal ve fiziki fuarlarda 100 bin dolara veya avroya kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde faiz oranları dolar cinsinden krediler için yüzde 2,25, avro cinsinden krediler için yüzde 1 olacak. e-teminat mektubunda, yıllık yüzde 4 faiz uygulanacak ve yüzde 0,9 gibi oldukça düşük bir komisyon tahsil edilecek. Protokol kapsamında, emtia taşıma sigortasında yüzde 10 indirim, muhabir garantili ihracat faktoringinde avantajlı faiz oranları ve Worldef prime üyeliğinde yüzde 50 indirim gibi birçok diğer avantaj da yer alıyor.”

ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLIYIZ

İsmail Gülle, şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçıların, böylesi kriz dönemlerinde attıkları yerinde adımlarla yaşanan her şoktan güçlenerek çıkmayı başardığını, bankacılık sektörünün de tıpkı ihracatçı firmalar gibi seri reflekslere ve her krizden güçlenerek çıkan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Son 2 yılda yaşanan kur saldırıları, ticaret savaşları ve koronavirüs pandemisi ile bu gerçeğin daha da gün yüzüne çıktığını belirten Gülle, “Bugün itibarıyla haziran ayının 23’üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle ‘dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefine her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız” dedi.

Faiz oranlarını en düşük seviyede tuttuk

  • Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratmak hedefiyle TİM ile iş birliği yaparak ihracatçılara güçlü bir destek verdiklerini ifade etti. Ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rolü bulunan ihracatın, içinden geçilen zor dönemden çıkışta da büyük önem taşıdığını vurgulayan Bali, şu değerlendirmelerde bulundu: “Salgının istihdama, üretime, ticarete, ödeme sistemlerine etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçiriyoruz. Devam eden ekonomiye destek paketlerimizin yanı sıra TİM ile imzaladığımız protokolle ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve ödeme seçenekleri sunuyoruz. Faiz oranlarımızı mümkün olan en düşük seviyede tuttuk. İhracat döviz kredilerinde uyguladığımız düşük faiz oranlarının, sadece ihracatçılarımız için değil, tüm kesimler için de kritik olduğunu düşünüyoruz.”

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