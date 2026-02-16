Yeni Şafak
İMO İstanbul’da 42 yıl sonra büyük değişim

16/02/2026, Pazartesi
Mustafa Keleş.
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, 50’inci Olağan Genel Kurul süreci hafta sonu yapılan seçimle tamamlandı.

Cumartesi günü yapılan genel kurulun ardından İMO İstanbul Şubesi üyesi mahendisler yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Toplam 37 bin kayıtlı üyesi bulunan şubede, pazar sabahı başlayan oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi. Üç listenin yarıştığı seçimde büyük heyecanı yaşandı. Sandıkların açılması ve oy sayım işlemleri sırasında büyük heyecan yaşandı.

ÜÇ LİSTE YARIŞTI

Karaköy’deki Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılan seçimi 2 bin 347 oy Uygarlık Mühendisleri Grubu kazandı. Seçimlerde solcuları temsil eden Çağdaş Mühendisler Grubu ise 2 bin 305, Mühendislikte Birlik Grubu ise 260 oy aldı. Seçimlerin sonucuna göre İstanbul Mühendisler Odası’nın yeni Başkanı Mustafa Keleş oldu. Seçimlerin 42 yıl sonra 42 oy farkla kazanılması büyük coşkuya sebep oldu. Uygarlık Mühendisleri seçim galibiyetini tekbirlerle kutladı.



