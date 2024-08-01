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Ekonomi

İş dünyası alçak suikasti kınadı

İş dünyası temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına sert tepki gösterdi.

04:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:04 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

MÜSİAD Genel Başkanı Muhmut Asmalı, yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın Siyasi Büro Şefi, Filistin davasının büyük isimlerinden İsmail Heniyye, Tahran’da siyonist İsrail’in alçak bir suikast saldırısı sonucu şehid edildi. Aziz şehit İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin davasına gönül vermiş kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli, mekânı cennet olsun” dedi.

ZORLUKLARA RAĞMEN UMUDUNU YİTİRMEYEN LİDER

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, İsmail Heniyye’nin yaşamını Filistin halkının haklı davasına adadığını vurgulayarak, “Tahran’da gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınıyorum. Şehit olan İsmail Haniyye’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” açıklamasında bulundu. İsmail Heniyye’nin, hayatını Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için adayan ve zor koşullara rağmen umudunu kaybetmeyen bir lider olduğunun altını çizen İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, “Bu alçakça saldırı, bu dava için çalışan herkesin azmini ve birliğini daha da pekiştirecektir. Filistin halkının başı sağ olsun” değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN’İN KUTLU DAVASI ALÇAKLIKLA SONA ERDİRİLEMEZ

ASKON Başkanı Orhan Aydın, şunları söyledi: “Filistin kutlu davasının alçakça suikastlarla sona erdirilmesi mümkün değildir. Bu davanın evladı ve barışın en büyük savunucularından Şehid İsmail Heniyye mekanın cennet olsun.”

ATO Başkanı Gürsel Baran ise “Kardeş Filistin halkının davası için mücadele eden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye’nin, Tahran’da gerçekleştirilen hain ve kalleş bir suikast sonucu şehit edilmesini lanetliyorum. Merhum Heniyye’ye Allah’tan rahmet diliyor, kendi vatanında çocuk, kadın, yaşlı demeden yaşam hakları elinden alınan binlerce mazlum halkı şehit veren Filistin halkına başsağlığı ve sabır diliyorum” açıklamasında bulundu.



#Kınama
#İsmail Haniye
#İş Dünyası
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