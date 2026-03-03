Yeni Şafak
Kaçak elektrik önlemede Siirt örnek oldu

Kaçak elektrik önlemede Siirt örnek oldu

3/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Dicle Elektrik, Siirt’te yürüttüğü yoğun altyapı ve saha çalışmalarıyla kayıp-kaçak oranını yüzde 9-10 seviyesindeki Türkiye ortalamasının altına çekti.

İl genelinde oran yüzde 8 seviyelerine, kent merkezinde ise yüzde 6’ya kadar geriledi. Dicle Elektrik Siirt İl Müdürü Ali İhsan Aydın, kentteki başarının tesadüf olmadığını, planlı ve sürdürülebilir çalışmalarla elde edildiğini söyleyerek, “2013’teki özelleşmenin ardından yalnızca Siirt için yaklaşık 5 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bu rakam, 2026 yatırımlarıyla birlikte 5.5 milyar lirayı bulacak. Bu süreçte akıllı sayaç uygulamalarından teknoloji destekli saha denetimlerine kadar pek çok adım attık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ortalamasının altındaki bu başarı, hem arz güvenliğini artırıyor hem de tüm tüketicilerimizin üzerindeki yükü hafifletiyor. Ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyoruz. Bu anlamda Siirt’in Türkiye’ye örnek bir il olması hepimizi son derece mutlu etti” dedi.



#Elektrik
#Siirt
#ekonomi
