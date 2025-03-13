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Kanada ikinci kez ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

Kanada ikinci kez ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

21:5613/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini de DTÖ'ye şikayet etti.
Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini de DTÖ'ye şikayet etti.

Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği gümrük vergileri sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu. Tarifelerin ticari anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi. Kanada, 5 Mart'ta da ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını şikayet etmişti.

DTÖ'den yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerine ilişkin DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu talebin 13 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, tarifelerin, ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savunduğu aktarıldı.

İlk şikayet değil

Kanada, 5 Mart'ta da ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.



#Kanada
#ABD
#Dünya Ticaret Örgütü

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