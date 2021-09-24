Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 805 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 805 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 497 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 297 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 805 lira oldu
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 297 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 497,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 491,00 491,20 496,80 497,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.236,00 3.257,00 3.276,00 3.297,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 448,00 452,00 453,00 457,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.162,00 3.182,00 3.200,00 3.220,00
  • Yarım Ziynet 1.581,00 1.591,00 1.600,00 1.610,00
  • Çeyrek Ziynet 791,00 796,00 800,00 805,00
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