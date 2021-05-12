Karadeniz'in köylerinde başlayıp tüm Türkiye'ye ulaşan bir fayda projesi

Karadeniz’de gerek doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, sebzeler, meyveler, gerekse köylülerin yetiştirdiği yöresel ürünler hem istihdama, hem de aile ekonomisine ek gelir sağlıyor. Ağaçların verdiği meyveler, toprağın verdiği sebzeler, tıbbi aromatik bitkiler köylerde yaşayan insanlara toplatılıyor, katma değerli ürünler haline dönüştürülüyor, bu ürünlerin ziyan olmasını engelliyor. Bu ürünlerin dogaldukkan.com üzerinden Türkiye’ye satışı sağlananarak, Karadeniz’de her eve girip, ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

KUZEYİN SIR LEZZETLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Karadeniz bölgesi dünyanın en zengin çicek floralarından birine sahip. Bu nedenle tıbbi aromatik bitkiler denilen defne, biberiye, ada çayı, nane, kimyon, fesleğen, ısırgan otu, aslan pençesi, Karadeniz dağ kekiği , papatya, melisa gibi ürünler bu bölgede çokça bulunuyor. Köylülerin özenle topladığı bu ürünler, yerinde ödeme sistemi ile onlardan alınıp, işlenip mamul hale dönüştürülüyor.

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Taflan, yaban mersini, çalı çileği, dağ çileği, yaban kirazı, güz üzümü, kocayemiş gibi meyveler ise besin değerleri korunacak şekilde marmelat, reçel, tuzlama ve meyve suyu şeklinde veya taze şekilde tüketiciyle buluşuyor.

Galdirik, sakarca, diken ucu, lahana, mendek, çalı çileği yaprağı, üzüm ve fındık yaprağı, köy biberi, kuzu kulağı, pazı, mantar gibi birçok sebze de turşu ve konserve şeklinde ve taze olarak satışa hazır hale getiriliyor.

Bölgenin önemli ürünlerinden biri, dünyanın en kaliteli fındığı da yine işlenerek ezme, yağ şekline dönüştürülürken, yine taze olarak da sunulacak hale geliyor.

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Doğu Giresun bölgesinin bol mineralli toprak yapısı, yok denecek kadar az olan bakır oranı, güneşi ve yağmuru dengeli iklimi, aroması ve demi yüksek Türkiye’nin en kaliteli çaylarının yetişmesini sağlıyor.

Çayın en önemli özelliği de çiftçilerin bir araya gelerek Amber Çay ismiyle 1988 yılında, kooperatif zihniyetinde bir çay fabrikası kurması ve kendi tarlalarından topladıkları tüm çayları bu fabrikada mamül hale dönüştürülmesi. Türkiye’de örneği yok denecek kadar az olan fabrikada çaylar işleniyor ve TR 28 Tirebolu adıyla 50 Milyon TL’lik bir ekonomi yaratılıyor.

Kuzeyin sırları olarak nitelendirilen tüm bu meyve, sebze, çay, fındık, tıbbi aromatik bitkiler ve işlenmiş mamul halleri dogaldukkan.com projesi üzerinden tüm Türkiye’de , sağlık ve lezzetli yemeyi seven bilinçli tüketiciyle buluşturuyor.

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HEDEF BİN KÖYLÜYE, 20 MİLYON TL EKONOMİK GELİR SAĞLAMAK

Doğal Dükkan konseptini oluşturan iş insanı Şevket Alaeddinoğlu “ Köylümüzün ürünlerini önce bölgede, sonra da İstanbul’daki restorantlarımızda, bilinçli ve sağlıklı ürün tüketmek isteyenlerle buluşturuyoruz. Pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kalınca, hem konsepti devam ettirmek hem de köylümüzün emeklerini korumak adına dijitalleşme projesini başlattık ve dogaldukkan.com’u yayına aldık. Bu şekilde, sadece köylümüzün üretmeye devam etmesini değil, aynı zamanda ürünlerini işleyerek Türkiye’ye aracısız göndermesini sağlayacak bir proje oluşturduk. Şu an, Karadenize özgü çay, fındık, reçel, bal, süt ürünleri ve benzeri bir çok ürünü Türkiye’nin dört bir yanına gönderebiliyoruz. Bunun dışında her geçen gün yeni ürünler ekleyerek, Karadeniz’in tamamını kapsayan bir ürün gamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Karadeniz köylüsünün ürünlerini Türkiye açmak ve ulaştırmak açısından köylünün ekonomisine katkı sunan, yöreye hareket getiren bir sosyal sorumluluk projesi. Şu anda 250 civarında köylünün olduğu ekosistemin hedefi, yıl sonunda ekonomiye 5milyon TL’lik bir hareket getirmek. Kısa zamanda da 1.000 köylüye ulaşıp, 20 milyon TL’lik bir değer üretmek” dedi.

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Doğal Dükkan Hakkında

Doğal Dükkan, Karadeniz’de bahçesini işleyen, hayvanını besleyen, toprağına sahip çıkan köylünün doğal, taze ve lezzetli ürünlerini, kentlerde yaşayan bilinçli ve doğal tüketmek isteyenlere ulaştıran, üreten köylüyü ekonomik olarak kalkındırmayı amaçlayan bir fayda projesidir. 2003 yılında Şevket Alaeddinoğlu önderliğinde hayata geçen proje, İstanbul ve Karadeniz’deki restoranları üzerinden lezzetleri anlatırken, yeni dönemde dijitalin de gücünü kullanarak tüm Karadeniz köylüsünün ürünlerini www.dogaldukkan.com üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırmaktadır.