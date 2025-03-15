Karara göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’deki işletmelerin mal ve hizmet alımlarında ödedikleri bir vergi türüdür. KDV, alınan mal veya hizmetin değerine göre hesaplanır ve işletmeler, bu vergiyi ödedikleri ürünlerin fiyatı üzerinden öderler, ardından bu bedeli tüketicilere yansıtarak tahsil ederler.