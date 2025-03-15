KDV iade başvurularında geçerli olan 2 bin liralık asgari tutar, 10 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme, nisan ayında yürürlüğe girecek.
Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.
KDV iadesi nedir? Ne anlama geliyor?
Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’deki işletmelerin mal ve hizmet alımlarında ödedikleri bir vergi türüdür. KDV, alınan mal veya hizmetin değerine göre hesaplanır ve işletmeler, bu vergiyi ödedikleri ürünlerin fiyatı üzerinden öderler, ardından bu bedeli tüketicilere yansıtarak tahsil ederler.
KDV iadesi ise, işletmelerin ödedikleri KDV’yi belirli koşullar altında geri alabilmelerine imkan tanır. Bu süreç, işletmelere KDV yükünü azaltma fırsatı sunar.