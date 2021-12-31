Ekonomi Kılıçdaroğlunun 19,1 milyar dolar satıldı iddiası resmi rakamlarla çöktü Vatandaş sattı şirketler aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kılıçdaroğlu’nun “19,1 milyar dolar satıldı” iddiası resmi rakamlarla çöktü: Vatandaş sattı şirketler aldı

Daha önceki iddiaları çürütülmesine karşın sürekli ekonomiyi hedef alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, kamu bankalarının 20-22 Aralık tarihlerinde 19,1 milyar dolar sattığı iddiası da boş çıktı. Merkez Bankası verilerine göre; söz konusu hafta vatandaş 430 milyon dolarlık döviz bozdurdu. Şirketler ise 1,7 milyar dolar satın altı.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Kılıçdaroğlu’nun “19,1 milyar dolar satıldı” iddiası resmi rakamlarla çöktü: Vatandaş sattı şirketler aldı ​​
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ekonomiyi hedef alan yalanları bitmek bilmiyor. Ekonomiyi hedef alarak halkı sürekli yanıltmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu defa kamu bankalarının 20-22 Aralık tarihler arasında 19,1 milyar dolar sattığı yalanı elinde patladı.

Üç gün önce bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “20 Aralık gecesi 22 Aralık akşamına kadar VakıfBank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6.5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4.5 milyar dolar, toplam 19.1 milyar dolar satış yapıldı” iddiasında bulunmuştu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı haftalık veriler, piyasadaki döviz işlemlerini net olarak ortaya koydu. MB verilerine göre; 24-17 Aralık haftasında bankalarda toplam döviz mevduatları, 264 milyar 458 milyon dolardan, 265 milyar 603 milyon dolara yükseldi. Başka bir ifadeyle, söz konusu haftada bankalardaki döviz mevduatları eksilmek bir yana 1 milyar 165 milyon dolar arttı. Kılıçdaroğlu’nun kamu bankalarının 19,1 milyar dolar sattığı yalanı, resmi verilerle çürütüldü.

Arşiv
Arşiv

VATANDAŞ SATTI

Merkez Bankası verilerine göre, 24 Aralık haftasında bankalarda toplam 265 milyar 603 milyon dolar yabancı para mevduatın, 234 milyar 35 milyon dolara mevduat bankaları, 31 milyar 568 milyon doları katılım bankalarında bulunuyor. Söz konusu yabancı para mevduatlar, 17 Aralık haftasında toplam 264 milyar 458 milyon dolardı.

Bu rakamın 232 milyar 729 milyon doları mevduat bankaları, 31 milyar 729 milyon doları katılım bankalarından oluşuyordu. Böylelikle, son bir haftada mevduat bankaların yabancı para mevduatlar 1 milyar 306 milyon dolar artarken, katılım bankalarında 161 milyon dolar azalırken, her iki banka kategorisinin toplamında döviz mevduatları 1 milyar 165 milyon dolar artış kaydetti.

Bankalarda yabancı para mevduatın dağılımına bakıldığında, son bir haftada gerçek kişilerin, yani vatandaşın döviz hesapları 146 milyar 80 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam, 146 milyar 510 milyon dolardı. Böylelikle kur ataklarının yaşandığı 24 Aralık-17 Aralık haftasında vatandaşın da sadece 430 milyon dolar bozdurduğu hesaplandı.

Vatandaşın döviz bozdurduğu haftada, şirketlerin de döviz aldığı belirlendi. Söz konusu hafta şirketlerin döviz hesapları da 91 milyar 231 milyon dolardan, 92 milyar 894 milyon dolara ulaştı. Böylelikle şirketlerin bir haftada aldıkları döviz 1 milyar 763 milyon dolar oldu.

Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD’dan itiraf gibi açıklama
GÜNDEM
Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD’dan itiraf gibi açıklama

Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz
GÜNDEM
Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz
PKK DSİ personelini şehit etti

PKK DSİ personelini şehit etti

Acı haberi Bakan Soylu duyurdu.
Beşiktaşa turu Atiba getirdi

Beşiktaş'a turu Atiba getirdi

​Siyah beyazlılar, kupada Atiba'nın golüyle son 16 turuna yükseldi.
Saadet Partisi’nden Özgür Özel’e özel kamuoyu açıklaması: Adını anmadan tepki gösterdiler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.