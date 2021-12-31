​Kılıçdaroğlu’nun “19,1 milyar dolar satıldı” iddiası resmi rakamlarla çöktü: Vatandaş sattı şirketler aldı ​​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ekonomiyi hedef alan yalanları bitmek bilmiyor. Ekonomiyi hedef alarak halkı sürekli yanıltmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu defa kamu bankalarının 20-22 Aralık tarihler arasında 19,1 milyar dolar sattığı yalanı elinde patladı.

Üç gün önce bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “20 Aralık gecesi 22 Aralık akşamına kadar VakıfBank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6.5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4.5 milyar dolar, toplam 19.1 milyar dolar satış yapıldı” iddiasında bulunmuştu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı haftalık veriler, piyasadaki döviz işlemlerini net olarak ortaya koydu. MB verilerine göre; 24-17 Aralık haftasında bankalarda toplam döviz mevduatları, 264 milyar 458 milyon dolardan, 265 milyar 603 milyon dolara yükseldi. Başka bir ifadeyle, söz konusu haftada bankalardaki döviz mevduatları eksilmek bir yana 1 milyar 165 milyon dolar arttı. Kılıçdaroğlu’nun kamu bankalarının 19,1 milyar dolar sattığı yalanı, resmi verilerle çürütüldü.

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Arşiv

VATANDAŞ SATTI

Merkez Bankası verilerine göre, 24 Aralık haftasında bankalarda toplam 265 milyar 603 milyon dolar yabancı para mevduatın, 234 milyar 35 milyon dolara mevduat bankaları, 31 milyar 568 milyon doları katılım bankalarında bulunuyor. Söz konusu yabancı para mevduatlar, 17 Aralık haftasında toplam 264 milyar 458 milyon dolardı.

Bu rakamın 232 milyar 729 milyon doları mevduat bankaları, 31 milyar 729 milyon doları katılım bankalarından oluşuyordu. Böylelikle, son bir haftada mevduat bankaların yabancı para mevduatlar 1 milyar 306 milyon dolar artarken, katılım bankalarında 161 milyon dolar azalırken, her iki banka kategorisinin toplamında döviz mevduatları 1 milyar 165 milyon dolar artış kaydetti.

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Bankalarda yabancı para mevduatın dağılımına bakıldığında, son bir haftada gerçek kişilerin, yani vatandaşın döviz hesapları 146 milyar 80 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam, 146 milyar 510 milyon dolardı. Böylelikle kur ataklarının yaşandığı 24 Aralık-17 Aralık haftasında vatandaşın da sadece 430 milyon dolar bozdurduğu hesaplandı.

Vatandaşın döviz bozdurduğu haftada, şirketlerin de döviz aldığı belirlendi. Söz konusu hafta şirketlerin döviz hesapları da 91 milyar 231 milyon dolardan, 92 milyar 894 milyon dolara ulaştı. Böylelikle şirketlerin bir haftada aldıkları döviz 1 milyar 763 milyon dolar oldu.

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