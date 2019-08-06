Ekonomi Türkiyede kişi başı et tüketimi son 20senede yüzde 95 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kişi başı et tüketimi 20 senede yüzde 95 arttı

Türkiye'de kişi başı et tüketimi son 20 senede yüzde 95 arttı

Türkiye’de de et tüketimi her geçen yıl artış gösteriyor. Son 20 yıla bakıldığında Türkiye’de kişi başına düşen et tüketiminin yüzde 95 arttığı ortaya çıktı. En büyük artış büyükbaş hayvan eti tüketiminde görüldü. 1998’de 4.2 kilogram olan yıllık kişi başı büyükbaş hayvan eti tüketimi 2017’de 10.4 kilograma yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’de yıllık et tüketimi son 20 senede yüzde 95 arttı.
Türkiye’de yıllık et tüketimi son 20 senede yüzde 95 arttı.

Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 2003 yılına kadar sert bir düşüş yaşadı ve bu tarihten sonra artışlar olmaya başladı. Kırsal alandan şehirlere göçün artması ve kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşlı olması nedeniyle her ne kadar kırmızı et sektöründe sıkıntı yaşansa da son yıllarda hayvancılığa verilen destekler ve büyük çaplı yatırımlarla birlikte Türkiye hayvancılıkta önemli bir konuma yükseldi.

Küresel et tüketiminde çok hızlı bir biçimde artış görülüyor. Türkiye’de de et tüketimi her geçen yıl artış gösteriyor. Son 20 yıla bakıldığında Türkiye’de kişi başı et tüketiminin yüzde 95 arttığı ortaya çıktı.

1998’de yıllık kişi başı 16.6 kilogram et tüketilirken bu oran 2017’de 32.3 kilograma yükseldi. En fazla artış yüzde 149 ile büyükbaş hayvan eti tüketiminde yaşanırken aynı dönemde küçükbaş hayvan tüketimi yüzde 20 düştü. Tavuk eti tüketimi ise yüzde 107 arttı.

Kaynak: OECD ve FAO.

BÜYÜKBAŞ VE TAVUK ETİ TÜKETİMİ ARTTI

  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye’de et tüketimi son 20 yılda kademeli şekilde artış gösterdi. En büyük artış büyükbaş hayvan eti tüketiminde görüldü.

1998’de 4.2 kilogram olan yıllık kişi başı büyükbaş hayvan eti tüketimi 2017’de 10.4 kilograma yükseldi. 1998’de 7.1 kilogram olan yıllık kişi başı tavuk eti tüketimi 2017’de 17.7 kilogram olarak ölçüldü. Küçükbaş hayvan eti tüketimi ise aynı dönemde 5.3 kilogramdan 4.2 kilograma düştü.

GELİR ARTTIKÇA TÜKETİM ARTIYOR

Her ne kadar ülke nüfusu da et tüketimiyle paralel bir şekilde artış gösterse de, 2 katı et tüketimini tek başına açıklamak yetersiz kalıyor. Türkiye’de kişi başına düşen gelir artıyor ve vatandaşların satın alma gücü yükseliyor. Farklı ülkelerdeki tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, zenginleştikçe daha fazla et tüketildiği anlaşılıyor.

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Dünya geneline bakıldığında ülkelerin refah düzeyi ile tükettikleri et miktarı arasında güçlü bir bağ olduğu net bir şekilde görülüyor.

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