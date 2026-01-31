KOBİ'lere 9.3 milyarlık faizsiz kredi

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, finansman paketinin katılım finansın ruhuna, ilke ve esaslarına tam uyumlu, özgün, yenilikçi ve örnek bir model niteliğinde olduğunu söyledi. Özegen,"Bu yönüyle finansman tercihlerinde hassasiyeti bulunan yatırımcılarımız, girişimcilerimiz, müteşebbislerimiz, işletmelerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Amacımız üretimi büyütmek, yatırımı hızlandırmak, istihdamı artırmak ve girişimcimizin yolunu açmaktır. KGF olarak bugüne kadar yaklaşık 611 bin firmamız üzerinden 1 milyon 540 bin kefalet üreterek yaklaşık 1 trilyon 702 milyar liralık krediye kefalet sağlamış durumdayız" dedi.