KOBİ'lere 9.3 milyarlık faizsiz kredi

Ziraat Katılım, KGF desteği ve MÜSİAD öncülüğünde KOBİ’lerin faizsiz finansmana erişimi için Katılım Finans Kefalet Destek Programı başlattı. Paket kapsamında 9 milyar 375 milyon liralık kredi hacmi açıklanırken, işletme başına 5 milyon lira finansman sunacak.
Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen "Katılım Finans Kefalet Destek Programı"nın imza ve tanıtım töreni İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde düzenlendi. Program, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in katılımıyla yapıldı.
7,5 MİLYAR LİRALIK KEFALET DESTEĞİ VAR
Kuruldukları günden bu yana KOBİ’lerin yanında olmayı ilke edindiklerini anlatan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Programla KGF'nin sağladığı yüzde 80 kefalet oranı ve 7,5 milyar liralık kefalet desteği sayesinde Ziraat Katılım olarak 9 milyar 375 milyon liralık finansman hacmini reel sektörümüzün hizmetine sunacağız. KOBİ'ler başta olmak üzere büyük işletmeler de ölçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun tutarlarda finansman imkanı bulacaklar" diye konuştu.
KREDİLERİN ARTIŞI 2026’YA UMUT VERDİ
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de, "2026'nın ilk ayını geride bırakırken, ekonomi politikalarında daha öngörülebilir, daha dengeli bir zemine doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlılık, mali disiplinin korunması, yatırım ve üretim eksenli yaklaşım, önümüzdeki dönemin temel çerçevesini oluşturuyor. Bugün attığımız bu adım, 2026'ya dair temkinli ama umutlu beklentilerimizin sahadaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK İŞLETMEYE CAN SUYU OLACAK
Programdan katılım finansmanı hassasiyeti taşıyan tüm üretici, istihdam sağlayan, ticaret erbabının faydalanabileceğine değinen Özdemir, "Program kapsamında ilk dilimde 7,5 milyar lira, ikinci dilimle birlikte toplam 15 milyar liralık bir etki alanından bahsediyoruz. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. Firmalara 5 milyon lira civarında finansman temin etmeyi düşündüklerini aktaran Özdemir, "Fakat bu da bir katı sınır değil. Yani ihtiyacın olduğunu gördüğümüz firmalara daha fazlasını da verme imkanımız olacak" değerlendirmesini yaptı.
KATILIMA UYGUN FİNANSMAN PAKETİ
- KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, finansman paketinin katılım finansın ruhuna, ilke ve esaslarına tam uyumlu, özgün, yenilikçi ve örnek bir model niteliğinde olduğunu söyledi. Özegen,"Bu yönüyle finansman tercihlerinde hassasiyeti bulunan yatırımcılarımız, girişimcilerimiz, müteşebbislerimiz, işletmelerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Amacımız üretimi büyütmek, yatırımı hızlandırmak, istihdamı artırmak ve girişimcimizin yolunu açmaktır. KGF olarak bugüne kadar yaklaşık 611 bin firmamız üzerinden 1 milyon 540 bin kefalet üreterek yaklaşık 1 trilyon 702 milyar liralık krediye kefalet sağlamış durumdayız" dedi.