Küresel ekonomide risk ve fırsatlar yılı

2026’da küresel ekonomi jeopolitik gerilimlerin, yapay zeka kaynaklı dönüşümün ve iklim baskılarının gölgesinde hem büyük riskler hem de tarihi fırsatlarla karşı karşıya kalacak. Yeni yılda dünya bir yanda jeopolitik konular, ticaret savaşları ve borç sarmalıyla karşı karşıya kalırken, diğer yanda parasal genişleme ve yükselen teknoloji ekonomileriyle yeni bir aşamada bulunuyor. Z Raporu Ocak 2026 sayısında da ‘Küresel Ekonomide Denge Arayışı’ başlıklı dosya ile küresel ekonomideki temel riskleri ve fırsatları gözler önüne seriyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ İSTİKRARSIZLIK

Küresel alanda dönüşüm kendini iyiden iyiye hissettirirken 2026 yılında jeopolitik istikrarsızlığın ana gündem olacağı kendini hissettiriyor. ABD’nin adımları 2026’da küresel işleyiş ortamını yeniden şekillendirmede son derece önemli olacak. Çin, AB ve diğer aktörler 2026 boyunca bu yeni ABD duruşuna tepki verip uyum sağlarken, kendi gündemlerini şekillendirmeye ve küresel çerçeveyi değiştirmeye devam edecek.

GÖZLER YAPISAL REFORMLARDA

Enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesi beklenen 2026’da faizlerdeki düşüşle birlikte büyümenin de ivme kazanması bekleniyor. Deprem harcamalarının büyük oranda tamamlanmasıyla bütçe açığındaki iyileşmenin hız kazanması, cari dengede de iyileşmenin sürmesi bekleniyor. Jeopolitik riskler bu sürecin en önemli değişkeni olmaya devam ederken, kazanımların kalıcı hale gelmesi için gözler 2026’da yapısal reformlarda olacak.

SIKILAŞMANIN ARDINDAN TEMKİNLİ İYİLEŞME

2025 yılı Türkiye ekonomisi için sıkı para politikası eşliğinde enflasyonda kademeli gerilemenin başladığı, kur ve dış dengede istikrarın güçlendiği, iç talebin kontrollü biçimde yavaşladığı ve ekonominin aşırı dalgalanmalardan daha dengeli ve sürdürülebilir bir patikaya yöneldiği bir “geçiş ve normalleşme yılı” olarak öne çıktı. Küresel belirsizliklerin ve iç dengelenmenin belirleyici olacağı 2026 yılında ise finansmandan sanayiye, perakendeden teknolojiye uzanan 10 temel sektörde fırsatlar ve riskler yeniden şekilleniyor ve sektör temsilcileri 2026 öngörülerini paylaşıyor.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMADAN GÜÇLÜ MARKA OLMAZ

Z Raporu’nda Ocak sayısında Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Bilinçli tüketici olmadan güçlü marka olmaz’ başlıklı analizinde markaların güvenilirliğini tartışıyor. Ekonomide şirketlerle ilgili son gelişmelerin yanı sıra teknoloji ve finans alanındaki gelişmeler de Z Raporu sayfalarında mercek altına alınıyor.







