Küresel şirketlere vergiden taviz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergi reformu paketine ilişkin soru işaretlerini giderecek. Ankara'da sektör temsilcilerine vergi paketinin taslak metni paylaşacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve Yurt içi Asgari Gelir Vergisi'nden geri adım atmayacağı öğrenildi. Ancak Yurt içi Asgari Kurumlar Vergisi'nin zamanlamasının yanlış olduğu gerekçesiyle Şimşek'in sektör temsilcileriyle bir araya gelme ihtiyacı duyduğu bilgisine ulaşıldı.

KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLECEK

Kaynaklar, bütçede yapılan bankalara ve finans kuruluşlarına yönelik 70 milyar liralık enflasyon muhasebesi adımından sonra gelen 90 milyar liralık ek verginin tüm sektörlerde kafa karışıklığı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek'in bu türden soru işaretlerini gidermek için de iş çevreleriyle bir araya geleceği bildirildi. Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Kaynaklar, pakette yer alan çok uluslu şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi düzenlemesinin iş çevreleri tarafından olumlu bulunduğunu ancak doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalara geçilmesinin oluşturduğu kaygının giderilmesi gerektiğini aktardı. Toplantının temel nedenlerinden birinin 90 milyar lira getiri sunacak yerel asgari gelir vergisi olduğunu da belirten kaynaklar, piyasanın 2024 bütçesindeki enflasyon muhasebesinden ötürü ek vergi beklemediğini ancak bunun bir ek vergi olmayacağını söyledi.

Paket OVP ile doğru orantılı

Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşecek. Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor. Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.







