Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı: İşte 2025 yıl sonu enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen yılın dördüncü Enflasyon Raporu toplantısında, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığında açıkladı. Karahan, yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini beklediklerini belirterek, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti. Yurt içi talepte ivme kaybı ve ithalattaki yavaşlamaya dikkat çeken Karahan, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ve kira enflasyonunun son aylarda yavaşlama eğilimine girdiğine de dikkat çekti.









Fatih Karahan'ın açıklamaları şu şekilde:

Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Enerji ve enerji dışı emtia fiyatları arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Ülkelere göre farklılaşmakla birlikte faiz indirimlerinin sürmesi beklenmektedir.





Talep kompozisyonu dezenflasyon süreci ile uyumlu. Sanayi ve hizmet üretimi 3. çeyrekte yatay seyrediyor. İş gücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. Bileşik iş gücü piyasası endeksi sıkılığın düşük seyrettiğini ima ediyor.





Yurt içi talepte ivme kaybı devam ediyor. Kart kullanım eğiliminden arındırıldığında kart harcamaları daha düşük. Kart harcamaları 3. çeyrekte nispeten yatay seyretti. Göstergeler talep koşullarının dezenflasyonu düzeyde olduğuna işaret ediyor.

İthalat yılın ikinci yarısında hız kesti. Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında. Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtik. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon gelişmelerinde gıda enflasyonunun etkisi öne çıktı.





Enflasyonda yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.





KİRA ENFLASYONU YAVAŞLADI





Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.





Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı. Enflasyonda 12 ay sonrası beklentilerde gerileme yavaşladı. Enflasyonda beklentiler hala tahminlerimizin üzerinde.





Sıkı parasal duruş, makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.





Kredi büyümesinde TL lehine görünüm devam ediyor. Bireysel kredi büyümesi kredi kartları kaynaklı yavaşladı. Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.





Türk lirası mevduatın payı yüzde 60 seviyesinde tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. Yabancı para mevduatta son dönemde görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisi kaynaklı.





KKM hesaplarından dövize dönüş arttı. Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. KKM hesapları bu yılın sonunda büyük oranda kapanmış olabilir. Rezervlerde olumlu görünüm devam ediyor. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı.





ENFLASYON TAHMİNLERİ





2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2026'da yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında olacağı tahmin ediliyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra yüzde 5 aralığında tutunmasını varsayıyoruz.







