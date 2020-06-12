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Ekonomi Merkezden piyasaya 24 milyar lira
DÜNYA EKONOMİSİ

Merkez'den piyasaya 24 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İhaleye 86 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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