Milli Savunma Bakanı Güler: KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları planlı takviminde yürütülüyor

11:2518/11/2025, вторник
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den KAAN açıklaması geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmalarının eş zamanlı olarak, planlı takviminde yürütüldüğünü belirtti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yazılı soru önergesi vererek, Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak motorun güncel durumuna ilişkin, Milli Savunma Bakanlığına sorular yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta
, "Milli Savunma Bakanlığımızın görev alanına giren hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; milli muharip uçağımız KAAN'ın TUSAŞ yükleniciliğinde üretim ve geliştirme faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ediliyor, KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları eş zamanlı olarak planlı takviminde yürütülüyor."
ifadelerine yer verdi.


