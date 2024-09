Murat Ülker 'Hekaton’la Son Tango' kitabının değerlendirmesini okurlarıyla paylaştı

on tangonun Hekaton’u ise küresel çapta sürdürülen çeşitli propaganda ve eşik altı mesaj uygulamalarıyla Aileyi İfsad Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Küresel Projesinin bir temsilidir.

Kitaba geçmeden önce yazarın biyografisine göz atalım. Ortaokulu Avusturya Lisesinde okur, daha sonra tahsiline devam etmesi için ailesi tarafından İsviçre’ye gönderilir. 1975te Lozan Tıp Fakültesi’nde Tıp tahsilini tamamlar. Almanya’da bir süre dahiliye asistanı olarak çalıştıktan sonra branş değişikliği yapmaya karar verir ve İsviçre’de Psikiyatri uzmanlık eğitimine başlar. Uzmanlığını Zürih Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Burghölzli Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlar. Ardından Flufenazin Dekanoat nöroleptik çalışması ile doktora tahsilini tamamlar. 1987 yılında Türkiye’ye yerleşir. Çalışmalarının neticesinde “Nefs Psikolojisi” adını verdiği yeni bir yaklaşım (ekol) meydana gelir. Nefs Psikolojisi araştırmaları, Batı Psikoloji’sinde mevcut olan yapısal ve işlevsel kuramlara yeni boyutlar katar: Çok Mertebeli ve Dinamik Nefs Yapısı (Multi-Level and Dynamic Existential Psychic Structure); Bilinçdışı kategorileri (Lower and Higher Unconscious Categories); Hâl Psikolojisi (Psychology of Human Subtile States) bunlardan bazıları imiş. Ayrıca Matrix Sendromu (Matrix Syndrome) adını verdiği, yaygın adıyla “ekran bağımlılığı” yeni çağ küresel sendromunun tehlikelerini ve risklerini psikolojik açıdan tetkik ederek toplumsal bir farkındalık kazandırmaya katkı sağlar. Dokuz Yüz Katlı İnsan (2007) ve Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili (2014) adlı iki kitabı vardır. Şu sıralar, sekiz yıl önce başlamış olduğu ve yeni tamamladığı Kuran-ı Kerim’in Psikolojik Açıdan Tefsîri çalışması yayın sürecindedir.