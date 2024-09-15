Murat Ülker 'Hekaton’la Son Tango' kitabının değerlendirmesini okurlarıyla paylaştı

Frankfurt Okulu Almanya’da bir düşünce kuruluşu olarak başlamış ve bu değişim için radikal bir yeniden yapılandırma düşünce sistemine gerek duymuştur: İlk olarak

“bütün bildiklerini eleştir ve unut”

, ikinci olarak “mutlak gerçeklik yoktur” önerileri ile “sil baştan” yapmak gerekiyor. ABD’ye göç eden Frankfurt okulu entelektüelleri akrabalarını Holokost’ta kaybetmiş, ağır travma yaşamış kişiler. Bu nedenle bir daha asla mantığı ile hem haksızlıkların intikamını almaya çalışıyorlar hem de amaçları Yahudi ırkı dışında olan halkları gelecekte kendileri için zararsız hale getirmek. Özellikle analiz etmeye çalıştıkları denklem, Yahudilere karşı öfkenin sebepleri. Onlara göre Hristiyanlar doğal cinsel güdülerini reddettikleri için yaşadıkları psikolojik gerilimi Yahudilere yöneltiyormuş

. Ayrıca otoriter aile kurumu ve baba önemli; babaya karşı gelemeyen çocuk öfkesini çevreye yani Yahudilere yansıtıyormuş. Yani esas mesele: baba=otorite=nefret=çevreye yansıyan öfke=Yahudi düşmanlığı ise çözüm otoriteyi temsil eden babayı tahtından indirmek, yani ataerkil sistemi, aile bağlarını, görgü, gelenek, ahlak kurallarını yeniden yapılandırmak.