Orta Koridor’un stratejik limanı: Trabzon Port

2003 yılında 30 yıllığına Albayrak Grubu tarafından devralındığından beri kapasite ve verimliliğini artıran Trabzon Port, 2013 yılından bugüne Türkiye’deki 180 uluslararası liman arasında, borsa aracılığıyla kendi insanlarına paylaşımı sağlanan tek liman konumunda. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan modern İpek Yolu konumundaki Trabzon Port, Orta Koridor’daki stratejik konumunun yanında Great Place To Work anketlerinde “Avrupa’nın En İyi İşvereni” ödülünün de sahibi.





STANDART HER GEÇEN YIL ARTTI

Albayrak Grubu’nun ülkemizdeki liman işletmeciliğinde verimliliği artırdığı ve bu tecrübeyi de yurt dışına taşıyarak başka ülke insanlarına katkı sağlamasının ilk adımı olan Trabzon Port, liman alanlarını ve yük boşaltıp-yükleme kapasitelerini artırarak gözle görülür bir verimlilik sağlıyor. Tarihi 1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan limanın işletme hakları 2003 yılında 30 yıllığına Albayrak Grubu tarafından devralındı. Trabzon Port, Grup bünyesine dahil olduktan sonra; 50 milyon dolarlık yatırım, 5 milyon ton depolama, 10 milyon ton kargo elleçleme, 350.000 teu konteyner, 300.000 teu konteyner depolama ve 2500 gemi kabul kapasitesiyle 180 uluslararası liman arasından borsaya açılan tek liman konumunda bulunuyor.





HİZMET ALANLARI ÇEŞİTLİ

Trabzon Port’un önemini artıran bir diğer husus da hizmet alanlarının çeşitliliği oluyor. Limanın hizmet alanları arasında kılavuzluk, römorkaj, barınma, ardiye, terminal, yük alma-boşaltma ve elektrik-su temini bulunuyor. Milli gururumuz Fatih Sondaj Gemisi’nin kule montajı için Trabzon Limanı’nı tercih etmesi de Trabzon Limanı’nın önemli dönüm noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Grup, Trabzon Port’ta elde ettiği tecrübe ile Somali’de Alport Mogadishu, Gine’de Alport Conakry, Azerbaycan’da Alport Bakü, Kongo’da Alport Pointe-Noire, Gambiya’da Alport Banjul ve son olarak Ekvator Ginesi’nde bulunan Bata ve Malabo Limanları ile sektördeki gücünü geliştirdi.





Her zaman önce insan anlayışı

Great Place to Work ödül ve sertifikalarında adından sıkça söz ettiren markaları bünyesinde bulunduran Albayrak Grubu, en büyük yatırımını çalışanlarına yapıyor. Grup tarafından devralındıktan sonra büyük bir yatırımla standartlarını yükselten Trabzon Limanı; 2023 yılında “Avrupa’nın En İyi İşvereni”, 2023 ve 2024 yıllarında ise “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanının da sahibi olarak çalışanlarıyla birlikte Orta Koridor için stratejik önemini her geçen gün artırıyor.











