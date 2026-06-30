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Piyasalarda altyapı değişiyor: Borsa İstanbul yeni veri merkezini açıyor

Piyasalarda altyapı değişiyor: Borsa İstanbul yeni veri merkezini açıyor

11:4230/06/2026, Salı
AA
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Borsa İstanbul, piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezinin yarın hizmete açılacağını duyurdu.
Borsa İstanbul, piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezinin yarın hizmete açılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, piyasa katılımcılarının artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan yeni veri merkezini yarın devreye alıyor. Yeni altyapının, finansal işlemlerde hız ve erişim kapasitesini artırması hedefleniyor.

Borsa İstanbul
'dan yapılan açıklamada, kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğu anımsatılarak,
"Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır."
ifadeleri kullanıldı.

Hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkanının sağlanmaya devam edileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkanı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir."

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