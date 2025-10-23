Yeni Şafak
Rayiç bedel düzenlemesi Genel Kurul’a kaldı

Uğur Duyan
04:0023/10/2025, Perşembe
Pek çok vergide istisnaları kaldıran 36 maddelik mali torba teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Teklifle; konut kira gelirlerine ilişkin istisna yeniden düzenleniyor. Teklife eklenmesi beklenen rayiç bedel düzenlemesi ile 1,7 milyon kişinin 3,1 milyar GSS prim borcunun terkin edilmesini içeren düzenlemenin Genel Kurul’a kaldığı bildirildi. AK Parti kaynakları, emlak vergisi için yapılacak değişiklik noktasında belediyelerden istenilen raporların değerlendirmesinin sürdüğünü ifade ederek, Genel Kurul görüşmelerinde bu maddenin teklife ekleneceğini söyledi. Teklifle veteriner ve hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri, kuyumcu, oto galeri, hava yolu ile genel havacılık işletmelerinin ruhsatlarından yıllık harç alınacak. Oto alım-satım işlemi üzerinden binde 2 noter harcı kesilecek. İş verene sağlanan prim teşviki de 2 puana düşürülecek. Bu kalemden kamunun yıllık getirisi 97.6 milyar lira olacak. Kira istisnasından 22 milyar lira gelir etkisi bekleniyor.


Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları