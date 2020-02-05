Ekonomi Rusya, Çin yerine Türk ürünleri alabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya, Çin yerine Türk ürünleri alabilir

Rusya Gıda Ürünleri ve Tedarikçileri Birliği Başkanı Dmitriy Vostrikov, Çin'den sebze, meyve ve deniz ürünlerinin ithalatında koronavirüs nedeniyle düşüş yaşandığını belirterek, "İthalat hacminde oluşan açık Türkiye ve Fas’tan ürünlerle kolaylıkla kapatılabilir." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vostrikov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den ithal ettiği gıda ürünlerinin büyük oranda sebze, meyve ve deniz ürünlerinden oluştuğunu söyledi.

Rusya'nın sebze ithalatında, birinci sırada Çin'in bulunduğuna işaret eden Vostrikov, "Çin'den sebze, meyve ve deniz ürünlerinin ithalatında düşüş yaşanıyor. İthalat hacminde oluşan açık Türkiye ve Fas’tan ürünlerle kolaylıkla kapatılabilir." dedi.

Çin'den 2019'un 11 ayında 370 milyon dolar değerinde toplam 453 bin ton sebze ithal edildiğini bildiren Vostrikov, "İsrail, ithal ettiğimiz 135 milyon dolar değerindeki 139 bin tonla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 148 milyon dolar değerinde 136 bin tonluk ürünle üçüncü sırada." diye konuştu.

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