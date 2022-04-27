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Ekonomi Rus ekonomisi için korkutan açıklama İki yıl çok zor durumda yaşayacağız
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus ekonomisi için korkutan açıklama: İki yıl çok zor durumda yaşayacağız

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaptırım yağmuruna tutulan Rus ekonomisi zorda. Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus ekonomisindeki krizin 2009'dan ve salgın döneminden daha büyük olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 yıl çok zor durumda yaşayacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, Rus ekonomisinin 2 yıl çok zor durumda olacağını söyledi
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin

Rusya'da bir dönem maliye bakanlığı da yapan Kudrin, Rusya'nın Yasa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kudrin, "Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın muhafazakar tahminlerine göre yıl sonunda ekonominin yüzde 12,4 küçülmesi bekleniyor. Enflasyon ise temel öngörülere göre yüzde 20,7 seviyesinde olacak." diye konuştu.

Kudrin, ekonomide önemli miktarda belirsizliklerin olduğuna işaret ederek, "Bu kriz, 2009'dan ve salgın döneminden daha büyük. Yaklaşık 2 yıl çok zor durumda yaşayacağız." dedi.

Ekonominin desteklenmesi için Rus hükümetinin stratejik bir karar aldığını belirten Kudrin, "Bu yıl bütçe kuralını uygulamayacaklar. Bu da Ulusal Refah Fonu'na aktarılması yerine petrol ve doğal gazdan elde edilen ilave tüm gelirlerin harcanacağı anlamına gelir. Tahminlere göre, 6,3 trilyon ruble (yaklaşık 84 milyar dolar) ekonomiyi desteklemek için harcanacak." ifadelerini kullandı.

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