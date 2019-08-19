Ekonomi Sabiha Gökçen bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabiha Gökçen bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı bayram tatili boyunca 1 milyon 108 bin yolcu kullandı. Kurban bayramı tatilinin arife gününde 2019 yılının yolcu rekoru 119 bin 73 yolcu geçişi ile kırıldı.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bayram tatili yapan yolcular yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü ile bayram tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerin dönüş yaptığı 18 Ağustos Cuma tarihleri arasında toplam 1 milyon 108 bin yolcu geçiş yaptı.

Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre belirtilen tarihler arasında 634 bin yolcu iç hatlar, 473 bin yolcu ise dış hatları kullandı. Öte yandan belirtilen tarihler arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda zamanında kalkış oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti.

2019 yılının yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurban bayramı tatilinin arife gününde 2019 yılının yolcu rekoru kırıldığı bildirildi. Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife günü 119 bin 73 yolcu geçiş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 10 Ağustos arife günü iç hatlarda 71 bin 192 yolcu, dış hatlarda ise 47 bin 881 yolcu kullandı. 2019 yılının bir önceki yolcu rekoru 22 Temmuz günü 117 bin 593 kişi ile kırılmıştı.

20 ilde 212 arsayı satışa çıkardı
EKONOMİ
20 ilde 212 arsayı satışa çıkardı

TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek
EKONOMİ
TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

THY 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı
EKONOMİ
THY 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı
PKKya Kıran operasyonu: 129 TİM harekete geçti

PKK'ya Kıran operasyonu: 129 TİM harekete geçti
Belediyelere operasyonSuriye ile bağlantılı

Belediyelere operasyon
Suriye ile bağlantılı

Sınır ötesi harekatla koordineli adımlar atılıyor.
Şehit yakınlarıyeniden işe alındı

Şehit yakınları
yeniden işe alındı

​HDP'li Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları göreve döndü.
HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararının ardından dikkat çeken tablo.
Kayyum telefonu

Kayyum telefonu

Bahçeli'den Bakan Süleyman Soylu'ya tam destek.
Tatile HDP arası verdi

Tatile HDP arası verdi

​İstanbul'u sel götürdüğünde keyfini bozmayan İmamoğlu HDP için anında açıklama yayınladı.
HDP'li 3 büyükşehire kayyum

HDP'li 3 büyükşehire kayyum

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.
4 üründe<br>söz sahibiyiz

4 üründe
söz sahibiyiz

2,2 milyar dolara yakın ihracat geliri elde ettik.
Art arda 4 patlama

Art arda 4 patlama

​Bağımsızlık günü kana bulandı.
212 arsayı<br>satışa çıkardı<br>

212 arsayı
satışa çıkardı

​20 ildeki araziler için açık arttırma yapılacak.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

​Kandil'de PKK'ya havadan bomba yağdırıldı.
Cebelitarık'tan ayrıldı

Cebelitarık'tan ayrıldı

​İran ile İngiltere arasında kriz yaşanmıştı.
2 gün çağrısı

2 gün çağrısı

​Memur-Sen'den yeni zam teklifine ilk cevap.
Kolarov'un <br>yerine geliyor

Kolarov'un
yerine geliyor

​Fenerbahçe sol bek transferinde rota değiştirdi.
Herkesi kucaklayacağız

Herkesi kucaklayacağız

​Göreve getirilen Van Valisi'nden ilk açıklama.
Esed<br>bölgeye yaklaştı

Esed
bölgeye yaklaştı

Bölgede TSK'ya ait bir gözlem noktası bulunuyor.
Eş zamanlı<br>yangın şüpheli

Eş zamanlı
yangın şüpheli

​Son dönemde artan yangınlar için uzmanlardan kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.