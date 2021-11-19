Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Savunmayıtasarlayan ve ihraç edenülkeyiz
SAVUNMA SANAYİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: Savunmayı tasarlayan ve ihraç eden ülkeyiz

Savunma sanayii alanında son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye, yerli ve milli firmalarıyla adından söz ettiriyor. Yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’lere yükseldiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye’nin, savunma sanayisinde üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: Savunmayı tasarlayan ve ihraç eden ülkeyiz
Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları adeta bir görsel şölene dönüştü.

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı yerli ve milli çalışmalarla dikkat çekiyor. Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları adeta bir görsel şölene dönüştü. TÜMOSAN’ın Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı PUSAT ile katıldığı fuarda Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ gibi ana yükleniciler proje ve ürünlerini sergiledi. Konya’dan ve şehir dışından katılan ana yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçiler de büyük ilgi gösterdi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 80’E ÇIKTI

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi alanında yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 80’lere yükseldiğini, ithalat bağımlısı olan Türkiye’den, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelindiğini söyledi.

Silah sektörü ve makine sektörü alanında Konya’nın önde gelen illerden olduğunu belirten Büyükdede, “Söz konusu sektörlerde pazarlarında lider olan firmalar yer alıyor. Bunlardan bazıları kendi markaları ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunumlar yapıyorlar. Konya bölgesinin en büyük ihracat pazarlarından olan savunma sanayi ihracatı geçen yıla göre iki katına çıktı. Sektör dünyada birinci oldu. Konya’da firmaların kendi ürünleri olması, savunma sanayin alt yüklenici firma olmaları konusunda yoğun bir iş geliştirme çabası olduğunu görüyoruz. Buraya birçok yatırımı çekmeye gayret ediyoruz” dedi.

GURUR VERİCİ ÜRÜNLER KONYA’DA

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konyalı sanayicilerin yerlileştirme çalışmalarına destek verdikleri belirterek, şunları kaydetti: “Konya’mızda üretilen; ‘Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri’, ‘OVİS Keskin Nişancı Tüfeği’, ‘Bomba atar’, ‘Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı’, ‘Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracımız PUSAT’ bize gurur veren ürünlerden sadece bir kaçı. Daha birçok alt sistem ve parçanın üretimi burada sanayimizde gerçekleştiriliyor, savunma sanayinde aktif olarak kullanılıyor. Ülkemizdeki 650 silah ve mühimmat üreticisi firmanın yüzde 62’si yani 398’i Konya’da.”

Siz yeter ki yerli üretime devam edin

  • Albayrak Holding iştiraklerinden TÜMOSAN stant açarak, son teknoloji ürünlerini sergiledi. TÜMOSAN’ın ürettiği Hibrit Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç PUSAT da fuarda yerini aldı. TÜMOSAN standında PUSAT’ın motorları gençler tarafından büyük ilgi gördü. TÜMOSAN standında PUSAT’ ta kullanılan gücü 310 beygir gücü ve 1000 Nm torka sahip motorun yanında, TÜMOSAN üretimi olan transmisyonda yer aldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “TÜMOSAN'ın ürünleri ürettikten sonra satacak yer düşünmesine gerek yok. Askeri alanda da bunlar her türlü kullanılabilir. Siz yeter ki yerli üretime devam edin “dedi.

Dünyanın en iyileri arasında olmalıyız

İsmail Demir, Türkiye’nin 18 yıldır savunma sanayii alanında yakaladığı başarının artan bir ivme ile devam ettiğini belirterek, “Geleceğe yönelik teknolojilerde Türkiye’nin bazı alanlarda dünyanın en iyileri arasında oynaması gerektiğini vurguluyorum. Bazı alanları kendimize hedef seçip o alanda, teknoloji derinliğini yakalamamız, sahada oyun değiştirici unsurları devreye koymamız gerekiyor. Artık kendi ürettiğimiz tüfekler, hava savunma sistemleri, çeşitli mühimmatlar, muhtelif menzilli roketler var” diye konuştu.

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