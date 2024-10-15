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Savunma Fonu’na 69 milyar TL gelir

Savunma Fonu’na 69 milyar TL gelir

Uğur Duyan
04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün görüşmelerine başlanacak olan Savunma Sanayii Destekleme Fonu Kanun Teklifi ile 69,3 milyar TL gelir elde edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı etki analizine göre; yapılan düzenlemenin 2025 yılında beyannamelerin maktu tutarından 28,8 milyar TL katkı payı alınacak. Tapu ve kadastro işlemlerinden 9 milyar TL, limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından 13,1 milyar TL, noterlerde yapılan işlemlerden 18,4 milyar TL olmak üzere toplamda 69,3 milyar TL gelir sağlanması bekleniyor. 5 bin 253 mükellefe enflasyon düzeltmesi de yapılacak. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bin olduğu hesaplandı. Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesinden yararlanacak. Enflasyon muhasebesinin vergisel etkilerinden arındırılmış hesaplardan 2 milyar TL zarardan kurtulacak.


DEĞERLİ SAATLERDEN ÖTV

Motor silindir hacmi 100 santimeteküp olan motosikletlerin kayıt ve tescillerinden 2025 yılı için yaklaşık 275 milyon TL gelir sağlanması bekleniyor. İnsansız hava araçlarından da yüzde 20 oranında ÖTV alınacak. Bunun genel bütçeye etkisi 464 milyon TL olması öngörülüyor 5 bin TL ve üzerindeki tutarlardaki saatlerden yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda 1.7 milyar TL gelir sağlanacak.





#savunma sanayi
#Fonlama
#ekonomi
#türkiye

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