Savunma Fonu’na 69 milyar TL gelir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı etki analizine göre; yapılan düzenlemenin 2025 yılında beyannamelerin maktu tutarından 28,8 milyar TL katkı payı alınacak. Tapu ve kadastro işlemlerinden 9 milyar TL, limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından 13,1 milyar TL, noterlerde yapılan işlemlerden 18,4 milyar TL olmak üzere toplamda 69,3 milyar TL gelir sağlanması bekleniyor. 5 bin 253 mükellefe enflasyon düzeltmesi de yapılacak. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bin olduğu hesaplandı. Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesinden yararlanacak. Enflasyon muhasebesinin vergisel etkilerinden arındırılmış hesaplardan 2 milyar TL zarardan kurtulacak.