Piyasaların merakla beklediği ABD TÜFE oranları açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 0.4 yükseldi. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 2.9 arttı.





Üst üste 3 ay yükseliş

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.3, yıllık enflasyonun yüzde 2.8 gelmesi yönündeydi. ABD'de böylece eylül ayında yüzde 2.4 ile 3.5 yılın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon 3 ay üst üste yükseliş göstermiş oldu.





Kasımda aylık enflasyon yüzde 0.3, yıllık enflasyon ise yüzde 2.7 olarak açıklanmıştı.

ABD TÜFE verisi neden önemli?

ABD TÜFE verisi, enflasyonun seyrini göstererek, Fed’in para politikası kararları üzerinde belirleyici bir rol oynar. Güçlü bir TÜFE verisi, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı anlamına gelebilir.





TÜFE verisi küresel piyasaları nasıl etkiler?

ABD TÜFE verisi, sadece Amerikan piyasalarını değil, küresel piyasaları da etkiler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye akışları ve döviz kurları üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.











