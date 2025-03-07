Suriye ile iş birliğini artıracak konferans

“İş birliği imkanlarını ele almak için yakında İstanbul'da bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konferans, Suriye ve Türk iş adamlarının bir araya gelerek Suriye'nin yeniden inşası için net ve pratik bir mekanizma oluşturmayı hedefleyecek. Etkinlik, ortak yatırım projelerini tartışmak, en çok ihtiyaç duyulan sektörleri belirlemek ve Türkiye'nin bu alandaki ileri deneyimlerinden yararlanarak kalkınmayı hızlandıracak bir yol haritası oluşturmak için bir fırsat olacak.”