Suriye ile iş birliğini artıracak konferans

Suriye Ulusal Kümelenmesi Kurucularından İyad El-Neccar, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde Türkiye ile iş birliğinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. İyad El-Neccar, “İş birliği imkanlarını ele almak için yakında İstanbul'da bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Etkinlik, Suriyeli ve Türk iş adamları arasındaki ekonomik ortaklık için yeni bir başlangıç noktası olacak” dedi.
Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde Türkiye’nin rolü çok büyük. Bu kapsamda Suriye Ulusal Kümelenmesi (önemli iş adamlarından oluşan bir platform), İstanbul'da bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Suriye Ulusal Kümelenmesi Kurucularından İyad El-Neccar, düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgeleri Yeni Şafak’a anlattı.
BİRÇOK FIRSAT BARINDIRIYOR
İyad El-Neccar, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde Türkiye ile iş birliğinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. İyad El-Neccar, şunları kaydetti:
TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ
TÜRK FİRMALARININ DENEYİMİNE GÜVENİYORUZ
"Türk halkının milyonlarca Suriyeliyi kucaklayarak en zor koşullarda onlara destek olmasının, iki halk arasındaki derin ilişkileri yansıttığını göz ardı edemeyiz" diyen El-Neccar, şöyle devam etti:
İlk konferansını Şam’da düzenledi
- Suriye Ulusal Kümelenmesi, yıllarca ülke dışında, özellikle körfez ülkelerinde faaliyet gösterdikten sonra, ilk konferansını 27 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında Suriye’nin başkenti Şam'da düzenledi. Yeni yönetimin himayesinde ve onlarca iş insanının katılımıyla gerçekleşen konferansta eğitim, sağlık, teknoloji ve ekonomi konuları tartışıldı.